Mia, figlia Cesare Bocci e Daniela Spada/ “Storia segnata dall’ictus della madre…”

Riservata, lontana dai riflettori e anche dai social, almeno così sembra, Mia Bocci è una ventenne che vive la sua vita normalmente e che vive a Roma con i suoi genitori, Cesare Bocci, da poco tornato su Rai1 con il suo iconico ruolo ne Il Commissario Montalbano, e Daniela Spada. Proprio per via di quello che è successo alla madre, la storia di Mia Bocci è ben nota e forse questo la spinge a stare alla larga da social e riflettori visto che non si è mai vista in tv, se non in qualche immagine di famiglia, e solo il settimanale Chi è riuscito ad immortalarla a passeggio con la famiglia per le vie di Roma. La sua vita è quindi tranquilla, dedicata allo studio e ai suoi affetti mentre i suoi genitori la adorano e la sostengono in tutto quello che fa.

Mia, figlia Cesare Bocci e Daniela Spada, chi è?

Di lei non sappiamo molto se non che Mia Bocci adesso ha 21 anni o quasi, visto che è nata nel 2000 e il momento della sua nascita è sulla bocca di tutti visto che la madre, qualche giorno dopo il ritorno a casa, è finita in ospedale per via di uno strano svenimento che, in realtà, era proprio un ictus che le ha poi cambiato la vita. Mia ha avuto davanti agli occhi un esempio bellissimo di donna forte e mai arrendevole ma anche di un padre e di un marito premuroso che ha messo le sue donne sempre davanti a tutto. Conosceremo qualche dettaglio in più su di lei per via della partecipazione di Cesare Bocci a La Canzone segreta di Serena Rossi?



