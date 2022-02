Mia, la figlia di Malika Ayane/ “Non è necessariamente una tragedia”

Malika Ayane non è solo una delle voci più belle che la musica italiana possa offrire, ma anche una mamma amorevole, che ha però sempre cercato di tutelare il più possibile la privacy di sua figlia. La cantante è infatti diventata mamma quando aveva solo 21 anni, ma nonostante le difficoltà non ha avuto alcun timore quando si è trovata a crescere praticamente da sola la sua bambina, Mia, nata nel 2005. Anzi, questo la rende ancora più orgogliosa, al punto tale da considerare la ragazzina il suo “capolavoro“.

La relazione con il papà della figlia è iniziata quando lei era solo una ragazzina: i due, uniti da un amore che sembrava indissolubile, sono andati quasi subito a convivere ed erano entusiasti della gravidanza, arrivata solo sei mesi dopo. E invece quella relazione si è conclusa poco tempo dopo.

Malika Ayane e il grande amore per sua figlia Mia

Pur non amando particolarmente parlare della sua vita privata, la cantante è orogogliosa di quello che Mia è diventata oggi: “Se non hai la fortuna di incontrare subito la persona con cui stare tutta la vita, è sacrosante cercare di essere felici e non accontentarsi – aveva detto in un’intervista di un paio di anni fa -. È anche quello che cerco di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia”.

Malika non ha però voluto mai rivelare l’identità dell’umo, ma nonostante quella relazione finita male non ha mai smesso di credere nell’amore. Tra i suoi ex più celebri c’è il cantante Cesare Cremonini, che le aveva dedicato la canzone “La teoria dei colori“. Successivamente lei si è legata a Federico Brugia, che ha sposato nel 2010 a Las Vegas (i due hanno poi rinnovato i voti in Italia un anno dopo), ma i due hanno deciso di prendere strade diverse nel 2018. Attualmente lei è legata a Claudio Fratini, che è anche il suo manager.

