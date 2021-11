Claudio Fratini, il fidanzato di Malika Ayane/ Dopo Federico Brugia ha ritrovato la felicità

Malika Ayane è da sempre una delle cantanti più attente a tenere lontano dalle luci dei riflettori la sua vita privata. Di lei, infatti, si sa davvero pochissimo, non solo in merito ai suoi amori, ma anche riguardo alla figlia che lei ha avuto quando aveva solo 21 anni da un compagno con cui la relazione è finita da tempo.

In passato l’artista è stata anche sposata con Federico Brugia, ma cinque anni dopo avere pronunciato il fatidico sì i due hanno deciso di prendere strade diverse. Da qualche anno lei ha ritrovato la serenità al fianco di Claudio Fratini, che è anche il suo manager e che la supporta nei momenti più importanti della sua carriera.

Claudio Fratini e Malika Ayane: uniti nel lavoro e in amore

Riuscire ad avere un rapporto positivo con il proprio partner anche a livello professionale non è sempre semplice perché poi si finiscono per trascinare anche nella coppia le tensioni che possono nascere sul lavoro. Claudio Fratini e Malika Ayane stanno però smentendo al meglio questa teoria: l’uomo, infatti, oltre a essere il compagno della cantante è anche il suo manager.

I due si sarebbero conosciuti a una festa grazie ad amici comuni nel 2018, poco dopo che la cantante aveva deciso di separarsi dal marito. In quell’occasione tra i due sarebbe nato un vero e proprio colpo di fulmine ed è per questo che a distanza di tre anni sono ancora innamoratissimi.

Un incontro speciale per Claudio Fratini e Malika Ayane

Nonostante i due siano spesso in viaggio per lavoro, i due fanno il possibile per stare insieme e si dividono tra Milano e Berlino, dove la cantante ha una casa. Ora lei si sente finalmente serena dopo una serie di storie finite male. “Sto bene con il mio compagno – aveva raccontato in un’intervista a Fabpage.it -. Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare per tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, non accontentarsi“. Anzi, una delle sue canzoni, “Stracciabudella”, sarebbe dedicata proprio alla loro storia d’amore.

