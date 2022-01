Mia moglie è una strega/ Su Rete 4 il film cult con Renato Pozzetto e Eleonora Giorgi

Mia moglie è una strega, film di Rete 4 diretto da Castellano e Pipolo

Mia moglie è una strega è il film che ci regala oggi, 15 gennaio, dalle ore 16:55 Rete 4. Tale pellicola ha debuttato al cinema durante il 1980, è una commedia italiana che vede come registi e protagonisti diversi volti noti del panorama cinematografico nostrano.

Difatti, i registi di questo film sono Castellano e Pipolo, mentre la sceneggiatura è stata scritta dai due registi in collaborazione con Franco Marotta e Laura Toscano. Nel cast del film invece, si trovano alcuni attori come Renato Pozzetto, Eleonora Giorgi, Elmut Berger, Lia Tanzi, Enrico Papa, Jimmy il fenomeno e Nando Paone. Le musiche del film sono state realizzate da Detto Mariano mentre per quanto riguarda la fotografia, quest’ultima è stata curata da Alfio Contini.

Mia moglie è una strega, la trama del film: il patto col Diavolo

Ecco cosa ci racconta la trama di Mia moglie è una strega. La strega Finnicella nell’anno 1656 viene condannata sul rogo a Roma. Una vasta corte si riunisce per far bruciare la strega ed esulta al momento della sua esecuzione. Tuttavia, il Diavolo stringe un patto con la strega, la farà ritornare 300 anni dopo per potersi vendicare di colui che l’ha uccisa e fatta finire sul rogo. In effetti, accade proprio così, con la strega che ritorna in vita e si vuole subito vendicare di un lontano discendente di colui che la fece incriminare. Quest’uomo si chiama Emilio Altieri ed è un uomo a tratti goffo e buono, ma molto simpatico. In effetti, la strega è accecata dall’ira all’inizio e fa bere a Emilio un filtro d’amore per farla innamorare di lei. Tuttavia, qualcosa va storto e l’uomo entra in contatto con la strega, ma senza aver bevuto il filtro. Ad ogni modo, l’amore tra i due sboccerà lo stesso e inaspettatamente. Tra mille gag e peripezie, alla fine l’amore vincerà e la strega avrà quello che ha sempre sognato, vale a dire la felicità.

Video, il trailer del film "Mia moglie è una strega"





