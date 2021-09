Miami, gatto cade da tribuna stadio/ Video, salvataggio ‘patriottico’ con bandiera

E’ divenuto virale, facendo il giro del web e del mondo, il video del gatto che viene salvato allo stadio, durante una partita di Football Americano. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, domenica 12 settembre, in occasione del match di NCAA Divisioni fra i Miami Hurricanes e gli Appalachian State Mountaineers all’Hard Rock Stadium di Miami. In occasione dell’incontro ad un certo punto il pubblico ha spostato la sua attenzione dal rettangolo di gioco agli spalti, e precisamente al secondo anello, dove un gatto stava penzolando, rischiando di cadere di sotto dopo un volo di decine di metri.

«Giustizia, niente appello se assolti”/ Nordio: “è grave condannare un innocente“

Con il classico spirito patriottico e di comunità che li contraddistingue, gli americani allo stadio hanno iniziato ad adoperarsi, e in breve, attraverso una bandiera americana, è stata creata una sorta di “materasso” di fortuna. Nel giro di qualche istante, quindi, il gatto ha perso la presa ed è finito sulla bandiera. Una scena che ha lasciato col fiato sospeso i presenti, fino a che una ragazza non ha preso in braccio il gatto e l’ha mostrato al pubblico facendo vedere come lo stesso fosse sano e salvo, sicuramente un po’ spaventato ma nel contempo perfettamente in vita.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, bimbo accoltellato, Meloni: “Lamorgese va sollevata”

GATTO CADE ALLO STADIO, SALVATO DA BANDIERA: IL COMMENTO DI CRAIG CROMER

“Stavano cercando di afferrarlo dall’alto – le parole di Craig Cromer, un manager dell’Università di Miami, parlando con l’emittente televisiva statunitense ESPN – e non riuscivano a raggiungerlo, ma nello stesso tempo lo stavano spaventando costringendolo ad indietreggiare verso il basso. È rimasto lì per un po’ aggrappato con le sue due zampe anteriori – ha continuato – poi una zampa, poi si è lasciato andare cadendo nella platea sottostante”.

Nonostante un volo di circa 20 metri, il gatto è riuscito a salvarsi, e il video dell’impresa è stato visto nel giro di poche ore da ben 12 milioni di persone oltre oceano. A conferma di quanto la notizia sia divenuta virale, il fatto che l’hashtag #HardRockCat sia entrato in tendenza subito dopo l’episodio. Per la cronaca, il match fra gli Hurricanes e gli State State Mountaineers è terminato con la vittoria dei primi in rimonta con il risultato di 25 a 23.

“Eutanasia? Non siamo Dio”/ ‘Avvenire’: “cattolici siate scomodi, serve senso limite”





© RIPRODUZIONE RISERVATA