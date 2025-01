Micaela Gagliardi: lo spoiler sulla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Micaela Gagliardi è la mamma di Martina De Ioannon che, insieme al marito e agli altri tre figli, si occupa del ristorante di famiglia. Molto presente nella vita di Martina che ha un legame indissolubile con la propria famiglia, la signora Micaela ha seguito, passo dopo passo, l’avventura della figlia sul trono di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la storia con Raul Dumitras, Martina ha deciso di rimettersi in gioco accettando il trono dove ha conosciuto Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, i corteggiatori che, più di tutti, l’hanno colpita.

La puntata della scelta di Martina De Ioannon viene trasmessa oggi, giovedì 23 gennaio 2025, ma lo spoiler era già arrivato direttamente dalla signora Micaela che, rispondendo ad una fanpage, aveva svelato che la scelta era ricaduta su Ciro Solimeno come, in effetti, è accaduto.

La mamma di Martina De Ioannon a Uomini e Donne per la scelta

Per la scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, Martina De Ioannon ha scelto di avere al proprio fianco le persone più importanti della sua vita ovvero i fratelli Riccardo, Francesco e Marco e la mamma, la signora Micaela Gagliardi.

Tuttavia, se i fratelli di Martina arriveranno in studio per supportarla ballando anche con lei, la mamma della tronista resterà in seconda linea. La signora Micaela, infatti, ha scelto di restare dietro le quinte assistendo alla scelta della figlia dal backstage. In un momento così importante per la sua vita sentimentale, Martina ha deciso di avere al proprio fianco il supporto emotivo delle persone che la conoscono meglio e con cui ha condiviso ogni aspetto della sua vita.