Ciro Solimeno: l’ultima esterna prima della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Ciro Solimeno è la scelta di Martina De Ioannon, la tronista protagonista della puntata di Uomini e Donne del 23 gennaio 2025. Napoletano, si è messo in mostra sin dalle prime esterne con Martina che, dopo averlo conosciuto, in studio, parlava già di chimica. Una chimica che è cresciuta puntata dopo puntata affrontando anche diversi momenti difficili. Più volte, infatti, il corteggiatore è andato via dalla trasmissione non tollerando l’atteggiamento di Martina con gli altri corteggiatori, in primis con Gianmarco Steri per poi tornare di fronte ad importanti gesti della tronista. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, un elegantissimo Ciro rivivrà l’ultima esterna fatta con la tronista.

Prima di scegliere, infatti, Martina ha deciso di trascorrere un’intera giornata con i suoi pretendenti. In esterna, Ciro ha fatto conoscere a Martina i suoi amici. Lui le ha regalato un braccialetto per ricordare l’esperienza e la conoscenza e, infine, hanno pranzato al mare.

Le ultime emozioni di Ciro Solimeno prima della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Prima di scoprire la fatidica scelta di Martina De Ioannon, Ciro Solimeno ha fatto un bilancio di quella che è stata tutta l’esperienza da corteggiatore di Uomini e Donne ai microfoni di WittyTv soffermandosi, naturalmente, su Martina e su tutto il percorso fatto con lei. “Ho dormito poco perché l’ansia è tanta e non so cosa mi aspetta. Ho un po’ di tremarella, non so cosa aspettarmi dalla puntata. Spero che Martina faccia una scelta di cuore, e quindi sceglierà me. Per quello che abbiamo provato insieme ti posso dire che penso di essere la scelta”, le parole di Ciro.

“Però alla fine quella che decide è lei, quella che sa cosa vuole è lei […] Io il mio l’ho fatto e non rimpiango niente, mi sono fatto conoscere nel bene e nel male […] Ci sono stati dei momenti in cui ho pianto, momenti in camerino dove mi sono autovalutato. E’ una cosa che al di fuori di questo programma non avrei mai fatto“, ha concluso.