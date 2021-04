Micaela, Manuela e Marta, figlie Massimo Boldi/ “Unite per la felicità di papà”

Massimo Boldi e la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004) hanno avuto tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Micaela nel 2002 è diventata mamma di Massimo Federico, mentre Manuela ha due figli: Vittoria Marisa (2016) e Leonardo (2019). Dopo la morte della madre, le tre figlie di Cipollino gli sono state molto vicino, esprimendo anche la loro perplessità sulla relazione del padre – ormai finita – con Irene Fornaciari, più giovane di lui di 34 anni: “Intorno a me c’è un mondo che mi protegge, lo so. Ma al contempo sento che mi imbriglia”, ha raccontato qualche mese fa l’attore sulle pagine di Oggi. E ha aggiunto: “Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così… Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”.

Maria Teresa Selo, moglie Massimo Boldi/ "Il bottone che teneva unita la famiglia"

Micaela, Manuela e Marta Boldi: preoccupate per papà Massimo

Prima di Irene Fornaciari, Massimo Boldi è stato legato a Loredana De Nardis. La relazione tra Cipollino e la fidanzata di allora si è conclusa bruscamente e in malo modo, come ha raccontato Manuela Boldi sulle pagine del settimanale Spy: “È stata una doccia fredda per tutti. Io non conosco bene lei, ma provo un dispiacere enorme per mio papà, per il modo in cui è stato trattato dopo 14 anni”, aggiungendo di aver scoperto la fine della loro relazione su Dagospia. “Noi siamo sempre state unite per la felicità di papà, se lui era felice con questa persona, noi eravamo felici per lui”, ha detto la secondogenita di Massimo Boldi. Per le tre figlie non era stato facile accettare la nuova compagna del padre, più giovane di lui, dopo la morte dell’adorata mamma. “Spero solo che la mamma continui a vegliare su di lui e gli faccia trovare la persona giusta. Come lei sarà impossibile, ma basta una persona che gli voglia bene”, ha concluso Manuela.

