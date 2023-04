Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati?/ “In tutti i matrimoni ci sono…”

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: matrimonio in crisi

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, da anni, formano una coppia nella vita privata, ma anche professionale. L’attrice e il regista, oltre a lavorare insieme, si sono sposati nel 2009 e sono genitori di Jacopo e Anna rispettivamente di 13 e 10 anni. Un amore che la coppia ha sempre vissuto con discrezione il loro rapporto evitando gossip e pettegolezzi. Un amore forte e importante che, però, nel 2018, ha affrontato un periodo difficile. La coppia aveva annunciato la fine del matrimonio salvo, poi, tornare nuovamente insieme. Oggi, però, a distanza di tempo, la coppia starebbe affrontando una nuova fase abbastanza delicata del loro rapporto.

Concorsi pubblici/ La PA pronta ad assumere 156 mila persone entro il 2026

A confermarlo è stata la stessa Micaela Ramazzotti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia. Nessun annuncio di separazione da parte dell’attrice che, però, parla di “fase delicata”.

Le parole di Micaela Ramazzotti sul matrimonio con Paolo Virzì

“Il nostro matrimonio è in una fase delicata”. Con queste parole, Micaela Ramazzotti ha parlato della crisi del suo matrimonio sulle pagine di Grazia. “In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata. Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel migliore modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti”, ha aggiunto l’attrice.

Concorso Polizia di Stato 2023/ 140 posti per nuove divise: date, requisiti e bando

Poche parole da parte dell’attrice che, insieme a Paolo Virzì, ha come obiettivo quello di proteggere la privacy della propria famiglia garantendo serenità ai figli ai cui cerca di insegnare “A prendersi cura di loro stessi sotto ogni punto di vista. Anche della propria mente. Mi accorgo subito se nei loro volti c’è un’ombra. E quando succede, piano piano cerco di farli aprire, loro si sfogano e stanno meglio”.

LEGGI ANCHE:

SCUOLA/ Valditara e i precari: ora le paritarie entrino nel piano straordinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA