Michael Apted è morto/ Addio al regista di Up e 007: aveva 79 anni

Mondo del cinema in lutto per la morte di Michael Apted. Il regista 79enne è scomparso giovedì 7 gennaio 2021, come annunciato dalla Directors Guild of America. I cari del cineasta hanno confermato la notizia ma non hanno fornito dettagli sul decesso. Apted nel corso della sua carriera è stato anche produttore e presidente della Screen Directors Guild.

Grande il cordoglio nella famiglia della settima arte, questo il saluto di Thomas Schlamme, presidente della DGA: «I nostri cuori sono pesanti oggi mentre piangiamo la scomparsa dello stimato regista, leader di lunga data della DGA e del mio amico Michael Apted. La sua eredità sarà intessuta per sempre nel tessuto del cinema e della nostra corporazione».

MICHAEL APTED É MORTO, AVEVA 79 ANNI

Nato a Aylesbury, Inghilterra, Michael Apted è noto per i suoi lavori tra televisione, film e documentario. Nel 1980 ha diretto il film “Coal Miner’s Daughter” che ha vinto il Golden Globe per il miglior film nella categoria musical-commedia. Inoltre, Sissy Spacek ha vinto l’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione in quel film. Tra i tanti film diretti, ricordiamo “Agatha”, “Gorky Park”, “Gorillas in the Mist”, “Nell” e “Enough”. Meno riusciti, ma comunque degni di nota, il suo “The World is Not Enough” (legato alla saga di James Bond) e il terzo capitolo della serie di film “Le cronache di Narnia”. Ma il suo lavoro più amato è certamente “Up”, serie televisiva che ha raccontato le vite di quattordici ragazzi britannici in nove episodi realizzati ogni sette anni dal 1964 al 2019.



