Michael Baccini, figlio Francesco Baccini/ “Scoprirmi papà l’evento più sconvolgente”

Michael Baccini è il figlio di Francesco Baccini, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Il cantautore ha scoperto di essere diventato papà quando Michael aveva già tre anni e mezzo. A raccontarlo è stato lo stesso Francesco Baccini che ha definito la scoperta di avere un figlio “l’evento più sconvolgente della sua vita”. Incontrare e conoscere Michael ha cambiato per sempre la vita di Baccini che, giorno dopo giorno, ha amato sempre di più quel bambino.

“È stato l’evento più sconvolgente della mia vita: sono tornato a casa e ho trovato una lettera con una fotografia dentro e, di colpo, sono diventato un ragazzo-padre. Michael è figlio mio e di una ragazza con cui avevo avuto una relazione, ma poi avevamo perso i contatti“, raccontato

Michael Baccini e il rapporto con papà Francesco Baccini

E’ un rapporto di complicità quello che c’è tra Michael e Francesco Baccini. Il cantautore, sulla propria pagina Instagram, pubblica spesso foto dei momenti che trascorre con il figlio. Inizialmente, però, non è stato facile. Il cantautore, infatti, nelle varie interviste, quando ha parlato del momento in cui ha scoperto di avere un figlio, non ha mai nascosto lo shock provato in quel frangente.

“Lo shock è stato enorme anche perché era evidente che fosse mio figlio, perché è praticamente un mio clone. Con lui ho dovuto costruirne un rapporto: all’inizio non voleva neanche vedermi. Ho passato un periodo d’inferno, costellato di notti insonni ma alla fine sono riuscito a conquistarlo. E ora ho trovato un compagno di giochi fantastico”, sono le parole di Baccini riportate da Metropolitan Magazine.

