Michael Baccini: “Farei il GF Vip”/ “Mio padre Francesco a Sanremo? Chissà…”

Michael Baccini, figlio dell’artista Francesco Baccini, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 settembre 2021. Subito il giovane ha reso noto che, così come suo padre, anche lui sta provando a intraprendere una carriera nel mondo della musica, seppur in un settore completamente diverso rispetto a quello del genitore: “Lui mi appoggia nelle mie scelte, nelle mie cose, a prescindere da tutto. La mia, però, è una forma d’arte differente dalla sua. Io sono un dj di musica techno e house”.

Fra gli obiettivi e i programmi futuri del ragazzo, potrebbe esserci la possibilità di remixare una canzone del padre: “Un domani, perché no – ha asserito il giovane Baccini –? Magari io sto già pensandoci, lui non credo invece abbia ancora valutato. Certo che, se dovesse accadere, io avrei già individuato i brani su cui puntare: si tratterebbe di ‘Filma’ e ‘Mamma dammi i soldi’“.

MICHAEL BACCINI: “IO AL GRANDE FRATELLO VIP? NON DIREI NO”

Successivamente, Michael Baccini a Rtl 102.5 News ha commentato la possibilità di vedere suo padre Francesco prendere parte a reality show o a programmi tv: “Mio papà, a dire il vero, è una persona che preferisce stare al di fuori del gossip e lontano dai riflettori. Non penso farà un reality, ma magari nei programmi musicali potrebbe decidere di esserci. Una sua presenza al Festival di Sanremo? Chissà, potrebbe essere, io non ne ho idea…”.

Il Grande Fratello Vip potrebbe però fare presa sul ragazzo e convincerlo a prendervi parte, qualora Alfonso Signorini chiamasse? “Mi piace buttarmi e sperimentare. Se mi capitasse, penso che accetterei. Che concorrente sarei? Bisogna vedere, alla fine stare così tanto tempo insieme a persone che pian pianino si conoscono non si sa a cosa possa portare”. Infine, Baccini ha rivelato per quale concorrente sta facendo il tifo in questa edizione: si tratta di Alex Belli, che ha stretto un legame profondissimo con il nuotatore Manuel Bortuzzo.

