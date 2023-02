Michael Bublé: “Il cancro ti cambia”/ “Sognavo di essere un supereroe, ma ora…”

Michael Bublé: “Il cancro cambia la tua prospettiva”

Michael Bublé in una sua recente intervista per la rivista inglese Red Magazine citata da diverse fonti, ha condiviso i segreti del suo matrimonio con Luisana Lopilato. Assieme dal 2011, i due sembrano ancora affiatatissimi, nonostante la loro vita nel 2016 sia cambiata esponenzialmente. Quell’anno, infatti, è stato diagnosticato un epatoblastoma, ovvero una rara forma di cancro al fegato, a loro figlio di 3 anni Noah.

E parlando proprio del cancro, Michael Bublé ha detto che “questo, ovviamente, mi ha cambiato la vita in grane stile. Ha cambiato ciò che contava per me, ha cambiato il modo in cui vedevo la vita”. La notizia sarebbe stata, insomma, per lui e per la moglie una sorta di doccia fredda, che l’ha portato a realizzare un’importante verità sulla sua vita. “Per la maggior parte della mia vita come intrattenitore, specialmente sul palco, ho interpretato il mio alter ego. Diventavo il supereroe che ho sempre sognato di essere. Poi”, confessa Michael Bublé, “io e mia moglie abbiamo attraversato questa cosa impensabile, e ho perso quel mio alter ego”. La loro relazione, da questa terribile esperienza, ne sarebbe uscita migliorata e cresciuta, racconta, mentre dal 2017 il cancro di Noah è in remissione.

Michael Bublé e il segreto della relazione con Luisana Lopilato

Insomma, nonostante l’esperienza terribile del cancro di loro figlio, Michael Bublé e Luisana Lopilato sembrano essere affiatatissimi, e forse è anche in virtù del cancro stesso. Subito dopo la diagnosi, il famoso cantante aveva detto di star anche valutando di lasciare la sua carriera musicale per dedicarsi a tempo pieno alla paternità e alla cura del figlio e della moglie.

Tuttavia, nella sua intervista per Red, Michael Bublé ha anche detto che le cose sarebbero cambiate leggermente man mano che il rapporto con la moglie si evolveva, ed anche la loro percezione sul cancro di Noah. “Più di qualsiasi altra cosa, mia moglie ed io”, ha spiegato, “capiamo che la realizzazione dell’altro è importante“, realizzazione che per lui passa anche dalla musica. “Non sarò in tour certi mesi del prossimo anno perché lei girerà un film”, spiega Michael Bublé a Red, “e quindi farò il papà sul set, e poi lei farà lo stesso per me. Non ci importa quello che facciamo, l’obiettivo è stare insieme“. Non vuole che si pensi che dica che sono perfetti, “nessuno lo è, ma pensiamo entrambi questa cosa”.

