Michael Bublè è diventato papà per la quarta volta/ Il dolce annuncio sui social…

Michal Bublè annuncia la nascita della figlia Cielo Yoli Rose, il post sui social

Michael Bublè è diventato papà per la quarta volta. Il cantante e l’attrice argentina Luisana Lopilato lo hanno annunciato sui social postando lo scatto del piedino della figlia che hanno chiamato Cielo Yoli Rose. A corredo dell’immagine, Michael ha scritto: “La vita è fatta d’amore, di luce e di lei… La nostra piccola Cielo Yoli Rose Buble. Con 3,8 kg, finalmente sei entrata nelle nostre vite! Grazie Dio per questa benedizione infinita di farci diventare tuoi genitori! Ti amiamo! Noah, Elias, Vida, Mamma e Papà”. La coppia aveva annunciato la gravidanza a febbraio 2022 mostrando lo splendido pancione di Luisana nel videoclip dedicato al singolo I’ll Never Not Love You, omaggio al loro primo incontro.

Proprio in quelle settimane, Michael e Luisana condividevano la felicità per la guarigione del loro figlio Noah al quale era stato diagnosticato un tumore: “È come se fossimo stati all’inferno, quando hai sofferto davvero, impari a vivere una vita più profonda e più piena”, aveva dichiarato l’artista. Nel 2018 Michael e Luisana hanno avuto una figlia, Vida: “Non pensavo che avere un altro figlio potesse essere tanto importante. C’era così tanta felicità, un grande senso di sollievo. Io e Luisana è come se ci fossimo innamorati di nuovo, e vogliamo allargare ancora la nostra famiglia”. Una promessa mantenuta visto che nelle scorse ore è stata annunciata la nascita di Vida.

Michael Bublè e la malattia del figlio Noah: “Non ho mai incontrato nessuno…”

La malattia del figlio Noah ha cambiato completamente la vita di Michael Bublè. Nel 2016 a Noah era stato diagnosticato un cancro al fegato e per dedicarsi a lui Michael e la moglie avevano deciso di annullare i loro impegni. Oggi che il figlio è completamente guarito, Michael non nasconde di avere ancora l’ansia quando deve sottoporsi ad un controllo e in un’intervista recente ha dichiarato: “Lui è un ragazzino normale che sa di essere un supereroe, perché il papà glielo dice sempre. Ma per me e sua mamma, anche se stiamo meglio, è sicuramente qualcosa che… c’è”.

Lo scorso agosto Noah ha spento otto candeline. E papà Michael gli ha dedicato su Instagram un messaggio pieno di tenerezza: “Oggi il mio eroe compie 8 anni. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. Non ho mai conosciuto nessuno così gentile o di buon cuore. Non sarò mai veramente in grado di esprimere quanto sono orgoglioso, o quanto profondo sia il mio amore, e l’amore di mamma, per te. Hai benedetto le nostre vite”. Michael e Luisana ne hanno passate tante assieme ma gli ostacoli hanno rafforzato ancora di più il loro amore: “Ricordo che una delle prime cose che ci disse un medico in ospedale fu di restare uniti e aiutarci a vicenda. Io all’inizio non capivo perché ci dicesse una cosa così ovvia, poi un amico ci raccontò che il 92% delle coppie che affrontano difficoltà di questo genere poi divorziano. E l’8% che restano insieme, molto spesso hanno altri figli”, aveva dichiarato il cantante.













