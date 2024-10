Michael Castorino si sta aprendo sempre di più al Grande Fratello 2024 raccontando parti di sè che nessuno si immaginava. Durante una pausa pranzo, il varesino si è avvicinato a Shaila in giardino e i due hanno iniziato a confessarsi su alcuni aspetti della propria vita. L’ex velina gli ha chiesto chi sono per lui i punti di riferimento, e lui ha risposto iniziando a parlare della sua famiglia, in particolare della mamma, che per lui è una figura molto importante nella vita, dato che è molto legato a lei.

Yulia Bruschi, chi è il fidanzato: identità misteriosa e voci insistenti/ “I gesti al Grande Fratello 2024…”

Il gieffino è passato poi a parlare di suoi fratello spiegando che non sono compatibili. Nonostante il loro rapporto difficile, i due si sono salutati prima che lui entrasse nella casa del Grande Fratello e lui ha speso grandi parole verso di lui, complimentandosi per aver voluto provare fino all’ultimo a seguire il suo sogno più grande, quello della televisione. Michael Castorino confessa però di avere un grande punto di domanda nella sua vita, che ha lasciato senza parole Shaila Gatta.

Ilaria Galassi chi sono i genitori dell'ex Non è la Rai?/ "Per l'ictus non ricordavo il loro nome"

Michael Castorino, la domanda sulla sua famiglia che non lo fa dormire: “Sono preoccupato per i miei fratelli…”

Michael Castorino è uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione del Grande Fratello 2024. Il varesino dai capelli rossi ha conquistato la simpatia del pubblico che ha imparato a conoscere il suo lato timido e sensibile. Anche Alfonso Signorini ha apprezzato spesso il suo comportamento pacato, ma di certo Michael non manca di mostrare il suo carattere quando serve, schierandosi ad esempio con Yulia durante le discussioni con Jessica Morlacchi. Nell’ultimo periodo sta imparando a condividere fatti personali, per farsi conoscere meglio dagli altri coinquilini.

Clayton Norcross ci ha provato con Carmen Russo al GF?/ Enzo Paolo geloso ma l'attore spiazza: "Mi piace…"

A Shaila Gatta, durante il discorso sulla sua famiglia, Michael Castorino ha svelato di avere una grande preoccupazione, quella di non sapere se sua sorella e suo fratello siano davvero felici. Una domanda che spesso lo attanaglia e che gli fa chiedere continuamente se siano soddisfatti della loro vita, perchè lui sente di volerli aiutare a stare meglio. Non ci resta che aspettare e stare a vedere se in questa edizione del Grande Fratello ci sarà spazio anche per un confronto tra Michael Castorino e i suoi fratelli, chissà!