Eccoci con una nuova diretta del Grande Fratello, dove ancora una volta non mancano gli scontri tra gli inquilini. Protagonista di questa settimana è stato Michael Castorino, che si è lasciato scappare una brutta frase contro Jessica Morlacchi. Cos’ha detto? L’organizzatore di eventi, originario di Varese, stanco dei comportamenti della cantante nel reality ha detto che bisognerebbe prenderla a schiaffi, commento che non è piaciuto a nessuno, tantomeno al pubblico che segue il Grande Fratello. Infatti sul web si sono rincorsi vari commenti dei fan e alcuni di loro hanno invocato a gran voce la squalifica per via dei toni troppo forti contro la Morlacchi.

Oggi 3 ottobre 2024 Alfonso Signorini ha parlato in puntata di quello che è successo lunedì tra Jessica e Yulia, facendo vedere una clip che fa vedere il parere di tutti i concorrenti che non hanno apprezzato il comportamento della cantante, dimostratasi troppo aggressiva nei confronti di una ragazza giovane. Le Non è la Rai si sono subito fatte sentire, dicendo che una donna di 37 anni non si dovrebbe comportare così e che farebbe meglio ad essere sincera dicendo di “rosicare” al Grande Fratello per via del fatto che Giglio non si è ancora espresso in modo chiaro rispetto ad una preferenza fra le due.

Oramai è indubbio, Jessica Morlacchi è la concorrente che sta creando maggior scompiglio all’interno della casa del Grande Fratello. Il suo atteggiamento non sta piacendo agli inquilini che si sentono spesso spaventati per il modo in cui guarda Yulia: in effetti le lancia degli sguardi a tratti spaventosi e le ex ragazze di Non è la Rai sono inveite contro di lei, ricordandole di essere una donna ormai matura. Poi è stato il turno di Luca Calvani, che si è detto senza parole per questo caos generato dalle due, ma Alfonso Signorini lo ha fermato, ricordandogli che anche Pamela Petrarolo è stata aggressiva in molte occasioni.

La Petrarolo ha voluto però precisare che non è che a lei non piaccia Jessica Morlacchi, ma che è il comportamento della cantante che trova ingiusto, e che qualsiasi donna fosse stata al suo posto, avrebbe reagito allo stesso modo. In ogni caso, pare che Michael Castorino non sia squalificato dal Grande Fratello dopo le parole pesantissime nei confronti di Jessica, e sui social iniziano già a partire i commenti di chi ritiene ingiusto questo gesto impunito da parte degli autori. E Jessica? Come ha reagito? La cantante è rimasta imperterrita e si è mostrata sicura di sè e di quello che pensa nei confronti di Yulia.