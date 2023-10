Michael Chiarello, chi è lo chef della tv morto a 61 anni/ Stroncato da una reazione allergica

Michael Chiarello, lo chef della tv è morto

Lutto nel mondo della cucina per la morte di Michael Chiarello, uno degli chef televisivi più famosi e amati dal pubblico, noto per essere stato il conduttore della serie di Food Network Easy Entertaining with Michael Chiarello. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il gruppo Chiarello a cui appartenevano tutti i suoi ristoranti. La morte dello chef risalirebbe a venerdì scorso e sarebbe stata causata da una reazione allergica.

Stando a quello che riporta Il Fatto Quotidiano, lo chef 61enne, era ricoverato in ospedale da circa una settimana in seguito ad uno shock anafilattico causato da un’allergia. Tuttavia, non si conosce cosa possa aver causato l’allergia che avrebbe poi portato alla morte lo chef.

Chi è Michael Chiarello

Laureato al Culinary Institute of America di New York, Michael Chiarello ha aperto il suo primo ristorante, il Toby’s, a Miami, a soli 22 anni. Da quel momento, la sua carriera in cucina è stata costellata da successi che gli hanno permesso di aprire altri ristoranti nella regione di Napa Valley e San Francisco, tra cui Tra Vigne Restaurant, Coqueta, Ottimo e Bottega. Possedeva anche la Chiarello Family Vineyards a Yountville, in California. Nei suoi ristoranti, i clienti hanno avuto anche la possibilità di ordinare piatti italiani come Lasagnetta di Zucchine, Pesce alla Milanese e Pollo alla Diavola. Nel corso degli anni, oltre ad essere uno chef sul campo, ha scritto anche numerosi libri. Sposato e padre di quattro figli, è stato ricordato così dal Gruppo di Ristoranti in un comunicato:

“Il nostro amato patriarca Michael se ne è andato e piangiamo profondamente la sua perdita. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. In memoria, vi chiediamo di unirvi a noi per celebrare il suo straordinario percorso e l’incredibile impatto che ha avuto nel mondo del cibo, del vino e della famiglia, invitandovi a condividere un pasto con i vostri cari e amici per ricordarci che i legami creati durante un pasto sono tra i tesori più preziosi della vita”.

