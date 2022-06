Michael Christou, chi è il fidanzato di Melissa Hamilton/ Dal possibile matrimonio all’idea di un figlio..

Michael Christou, la sua carriera e la relazione con Melissa Hamilton

Michael Christou è il fidanzato della ballerina Melissa Hamilton. E’ un designer di interni e cofondatore di una società di sviluppo immobiliare chiamata 1.61 London. E’ molto seguito sui social, su Instagram ha ben 12,3 mila followers e spesso posta delle foto insieme alla sua fidanzata. Sul loro primo incontro, la prima ballerina solista del Royal Ballet di Londra aveva dichiarato: “Amavo il mio appartamento ad Hampstead ma amo di più il mio ragazzo e ho imparato a tenere a freno il mio disordine in casa sua. Non è un ballerino; è un essere umano normale. Lo conoscevo da circa sei anni tramite amici comuni e ci siamo rimessi in contatto un anno e mezzo fa. Siamo entrambi molto orientati alla carriera e abbiamo le stesse prospettive. Ha questo design di fascia alta società che ha costruito dal nulla. Ho costruito anche la mia carriera dal nulla, quindi abbiamo rispetto reciproco. Passa ore in ufficio, io trascorro ore al Covent Garden”.

La ballerina ha anche dichiarato di pensare a un possibile matrimonio e all’idea di avere dei bambini, pensiero che poco tempo prima non la sfiorava minimamente: “Non è nell’orizzonte immediato, ma la relazione mi ha portato in un’altra pianura. Una volta non vedevo mai i bambini come un’opzione; ora sono aperta a questo”.

Michael Christou e Melissa Hamilton pensano alla possibilità di sposarsi e avere un figlio, non nell’immediato ma neanche in un futuro troppo lontano. Quella di diventare madre è un’idea che prima non sfiorava i pensieri della ballerina, ma adesso si. La ballerina in un’intervista al Belfast Telegraph spiega: “Quando guardi le ballerine dopo che hanno avuto un figlio, vedi una tale differenza nel loro approccio e prospettiva. Quando interpretano una madre sul palco, ora sanno come ci si sente. E l’atteggiamento verso i bambini al lavoro è molto salutare. Ci sono così tante mamme qui, in tutti i ranghi. I ballerini sono incoraggiati ad avere una vita fuori dal palco. I più piccoli vengono alle prove e giocano. Sono accuditi e noi siamo come una grande famiglia, qui molti di noi cadono nel ruolo di zie”.

La coppia posta spesso alcuni scatti su Instagram, in particolare Michael, che all’interno del suo profilo sfoggia meravigliosi hotel e ristoranti di lusso, Yatch e macchine sportive che condivide insieme alla fidanzata, presente in molti scatti.











