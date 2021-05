Michael, ex fidanzato Cristiano Malgioglio/ “Era l’amore della mia vita”

Cristiano Malgioglio è sempre molto restio a parlare della sua vita privata e mentre impazza il gossip che lo vuole fidanzatissimo con un aitante turco, ma le poche cose che ha detto hanno alzato il velo su un suo ex molto importante, tale Michael. Il paroliere non ha mai detto molto su di lui ma i settimanali hanno sempre cercato di indagare per raccontare ai propri lettori il dietro le quinte della sua vita, in effetti con poco successo.

Qualche anno fa, ormai ne sono passati ben quattro, Cristiano Malgioglio aveva ammesso di essere fidanzato da lungo tempo (addirittura dieci anni) con un uomo di stanza a Dublino. Lui stesso ospite a Verissimo aveva raccontato: “La compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael“.

Michael è l’ex fidanzato di Cristiano Malgioglio, l’amore della sua vita…

Secondo i bene informati il fantomatico Michael (sulla veridicità del nome non ci aveva creduto nemmeno la Toffain) aveva 35 anni meno della metà del cantante e il loro primo incontro sarebbe avvenuto nel 2005 in un supermercato. Secondo quanto riportato da Gay.it, Cristiano Malgioglio si trovava in compagnia di 5 amici ed era alla ricerca dello yogurt e a quel punto incontrò questo ragazzo che all’epoca aveva 23 anni rimanendone ammaliato nonostante i suoi ‘insulti’ visto che gli era andato a sbattere contro: “Ogni sera, da quel momento, siamo andati in tutti i pub per cercarlo”. Cristiano Malgioglio parlò di lui come dell’amore della sua vita, un uomo importante ma, a quanto pare, forse proprio a causa della distanza, le cose non hanno funzionato.

