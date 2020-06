Emanuel Lo Iacono, fidanzato di Giorgia/ “Guanti sì, ma in stile Michael Jackson”

Pubblicità

Emanuel Lo Iacono sembra far parte di un mondo distante da quello della compagna Giorgia. In realtà è l’arte ad unire i due su più fronti, oltre che un grande amore che dura ormai da molto tempo. “Si ricomincia, a prescindere. In questa situazione mi piace immaginare Michael Jackson così. Guanti sì, ma con stile“, scrive intanto Emanuel Lo su Instagram. Nella foto, pubblicata qualche giorno fa, vediamo il celebre guanto di Jackson, dito medio alzato. Clicca qui per guardare la foto di Emanuel Lo Iacono. Nessuno scatto di coppia invece: i contenuti social dell’artista non riguardano quasi mai il privato, ma solo la sua arte. E tutto questo vale anche per Giorgia, che fra scatti e post con il figlio Samuel trova anche il modo per sottolineare di essere d’accordo con la sua dolce metà. Entrambi infatti hanno deciso di pubblicare nei giorni scorsi un post solo di colore nero, allegando l’hashtag #BlackOutTuesday, per manifestare il proprio dissenso nei confronti della polizia americana nei confronti della comunità americana e contro il razzismo.

Emanuel Lo Iacono, compagno Giorgia: un nuovo sorriso dopo il lutto Alex Baroni

Emanuel Lo Iacono è riuscito a regalare l’amore a Giorgia, in seguito all’addio drammatico con Alex Baroni. La cantante è rimasta scottata non solo dalla frattura con l’artista, ma anche dalla sua perdita, che ha segnato il mondo della musica e non solo. Poi nella sua vita è entrato Emanuel Lo e ci è rimasto. I due hanno avuto un figlio, Samuel, che negli scorsi mesi ha compiuto 10 anni. Eppure nonostante la loro sia una famiglia felice, molti fan si chiedono come mai non si siano mai ritrovati di fronte all’altare. Il motivo è molto semplice: Emanuel Lo ha fatto la proposta, più o meno nel periodo in cui la cantante era in dolce attesa. E Giorgia ha anche risposto di sì, ma nessuno dei due ha mai fatto quel passo decisivo per organizzare il matrimonio. Cambieranno idea nei prossimi tempi? Chi può dirlo. Intanto, Giorgia sarà una delle ospiti che vedremo nello show Buon compleanno… Pippo, in onda nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 6 giugno 2020.

