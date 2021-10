Michael Jackson a Star in the star è Alexia?/ Dopo Luca Laurenti, ora è la prima sospettata

Chi è Michael Jackson a Star in the star?

Star in the star è arrivato alla puntata finale, quella in cui si scoprirà chi si nasconde sotto le vesti delle star interpretate sul palco, soprattutto dietro la celebrità di Michael Jackson, un dibattito che accende l’ingegno dei giudici dopo ogni esibizione, spesso senza alcun risultato soddisfacente. L’interprete della leggenda è riuscito ad ingannare tutti facendo pensare di essere il Maestro Luca Laurenti simile fisicamente al cantante americano e in grado di concedere al pubblico performance di alto livello come quelle che la celebrità Michael Jackson sta offrendo al pubblico in studio e da casa, ma il Maestro si nascondeva dietro ai panni di Claudio Baglioni.

Secondo i giudici Andrea Pucci e Marcella Bella dietro i panni di Michael Jackson potrebbe esserci Alexia, dotata anche lei di ottime caratteristiche timbriche e vocali, mentre Claudio Amendola ha preferito restare sul vago perché troppo incerto per esprimere un’opinione.

Michael Jackson: questa sera si scoprirà la sua vera identità

I dubbi sulla vera identità di chi si cela dietro Michael Jackson a Star in the star sono tanti, anche se lo smascheramento di Luca Laurenti nei panni di Claudio Baglioni ha aiutato molto i giudici e tutto il pubblico a concentrarsi su altri sospetti, ma nuovi dubbi sono sempre in agguato… se dietro il cantante si nascondesse una delle sorelle del celebre duo Paola e Chiara o Marco Carta?

I giudici in questo caso hanno davvero sudato le proverbiali sette camicie per capirci qualcosa, soprattutto perché tutti i sospettati sono cantanti professionisti dotati di un’ottima estensione vocale e questo rende difficile riuscire a scoprire la vera identità della celebrità.

