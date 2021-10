STAR IN THE STAR, PAGELLE 4A PUNTATA ED ELIMINATI / Andrea Pucci: la Bertè mia amante

La puntata di Star in The Star è stata densa di emozioni: tra musica, balli e commenti dei giurati non sono mancate le occasioni per farci divertire. Ed è proprio uno dei giurati a farci saltare dalla sedia con la sua rivelazione: parliamo di Andrea Pucci che durante la puntata è riuscito veramente a lasciarci senza parole. Andrea Pucci è uno dei giurati più ironici di Star in The Star, il cabarettista sa sempre come intervenire con il suo umorismo e con la sua grande simpatia. Peccato per questo ultimo intervento che non è stato decisamente all’altezza della sua fama.

Andrea Pucci con le sue dichiarazioni ha lasciato senza parole Ilary Blasi e soprattutto il pubblico. Ma cosa ha detto il simpatico comico milanese? Dopo l’esibizione dell’imitatrice di Loredana Bertè, Andrea Pucci ha preso la parola e si è lasciato andare ad un commento davvero spiacevole (voto 5). Il cabarettista non ha esitato a dire, in un tono molto serioso, che la grande Loredana Bertè è stata sua amante. In quel momento è sceso il silenzio sullo show di Mediaset. Il pubblico ha reagito alla frase di Andrea Pucci con sorrisi forzati e debolissimi apprezzamenti. Il momento spiacevole di Andrea Pucci non è stato apprezzato sui social network: molte persone si sono espresse negativamente sul suo comportamento in trasmissione. La frase pronunciata da Andrea Pucci doveva avere un intento ironico, ma si è dimostrata decisamente fuori luogo. Andrea Pucci ha rimediato alla gaffe facendo tanti complimenti all’imitatrice della Bertè, la cui vera identità è ancora top secret.(agg. Fabiana Valentini)

Star in the Star: la quarta puntata inizia in grande stile!

La quarta puntata di Star in the Star comincia col botto. Per la semifinale Ilary Blasi ha deciso di sorprendere ancora i telespettatori cimentandosi anche in un’altra prova di ballo sulle note di “Let’s get loud” di Jennifer Lopez. Il tempo di riprendere fiato per la conduttrice che lancia la semifinale suddivisa in due manche. Si entra subito nel vivo della gara con Lady Gaga che canta “The edge of glory”. La performance convince davvero tutti: ballo e canto curato nei minimi dettagli e anche questa volta la star nella star non delude le aspettative. (Voto 7) I commenti dei giudici sono tutti positivi: da Marcella Bella a Claudio Amendola che la definisce una regina. Poi è la volta di Mina che porta sul palcoscenico “Città vuota”. Un’interpretazione che viene giudicata sexy da Claudio Amendola, mentre Marcella Bella sottolinea la bravura della concorrente: “sono una fan di Mina, non è facile p¢er niente imitarla, devi cantare in tonalità altissima e mi sembra che lei ci riesca”. (Voto 7)

La semifinale prosegue con Pino Daniele che canta “Quando”, ma la sua prova non convince nè il pubblico nè la giuria. (Voto 5) A far rialzare subito il livello ci pensa Michael Jackson con “Thriller”. Una sferzata di grinta, carica e rock che fa alzare tutti dalla sedia sia in studio che da casa. Semplicemente pazzesca Alexia, visto che oramai non ci sono più dubbi! (Voto 8). Loredana Bertè, invece, questa settimana si confronta con “Il mare d’inverno” portando a casa una performance davvero ben fatta. (Voto 6,5). La prima manche si conclude con Claudio Baglioni e la ballad “Solo” tra i momenti più emozionati della serata. (Voto 8)

Star in the Star, i top per la quarta puntata: Mina e Michael Jackson

La semifinale di Star in the Star ha visto una doppia eliminazione. Il primo eliminato è stato Pino Daniele che ha perso la sfida contro Michael Jackson. Poi durante la seconda manche i concorrenti rimasti in gara hanno portato sul palcoscenico delle cover. A cominciare da Claudio Baglioni con “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Una performance al di sotto delle aspettative (Voto 5). Michael Jackson, invece, regala una delle performance migliori di tutta la serata con “Come together” dei Beatles con tanto di standing ovation. (Voto 9). Loredana Bertè interpreta la cover “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano con tanta grinta, ma ha fatto di meglio (Voto 6).

Poi è la volta di Mina: esibizione e scenografie superlative. La voce dell’interprete sulle note di “Emozioni” fa il resto. Una performance commovente ed emozionate. (Voto 10). Infine Lady Gaga con “La via en rose” che convince ancora una volta. (Voto 8). La classifica finale vede all’ultimo posto Claudio Baglioni contro la penultima Mina. Una sfida difficile, ma i giudici salvano Mina costringendo così Baglioni a svelare la sua identità: si tratta di Luca Laurenti. Appuntamento alla prossima settimana con la finale!



