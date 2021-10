Claudio Baglioni “Star in the star”, chi è? Gli indizi/ I dubbi di Marcella Bella

Claudio Baglioni primo vincitore di Star in the Star?

L’imitazione di Claudio Baglioni durante il programma televisivo Star in the Star ha avuto luogo con l’intramontabile canzone dal titolo Questo piccolo grande amore, che peraltro è stato uno dei pezzi più venduti nella storia della musica italiana. Suonando il pianoforte e accompagnato da una meravigliosa coreografia. Durante il passaggio tra la voce del personaggio originale e quella dell’artista che lo ha imitato non c’è stata praticamente nessuna differenza. L’imitazione è stata impeccabile, specialmente se si pensa al Claudio Baglioni dei giorni nostri, forse un po’ calante in alcuni punti, ma comunque verosimile se si paragona ad alcune esibizioni dal vivo del cantante.

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni 7 ottobre 2021: Anna chiude con Mino?

Andrea Pucci parla di un’esibizione superlativa da parte dell’imitatore, alzandosi addirittura in piedi e dicendo di aver provato una fortissima emozione. Marcella Bella la volta precedente aveva detto pure, forse esagerando, che avrebbe tranquillamente potuto essere il sostituto di Claudio Baglioni se quest’ultimo avesse avuto un malore, senza che nessuno se ne accorgesse. E’ anche vero che lei, proprio nel 1972, anno in cui uscì Questo piccolo grande amore, esordì con la meravigliosa Montagne Verdi, motivo per il quale, forse, esprime una palese preferenza per questo concorrente.

Sorelle Selassiè del GF VIP non sono principesse: smentite ancora!/ "Oggi" presenta nuove prove

Chi è Claudio Baglioni? Il parere di Claudio Amendola

Claudio Amendola ha tentato di spezzare l’atmosfera dicendo per prima cosa che la performance di “Claudio Baglioni” è stata orribile, ma si è trattato palesemente su uno scherzo. A questo punto i giudici sono tutti d’accordo, e stavolta si esprime pure Ilary Blasi: si tratta di Luca Laurenti. È proprio lui secondo la maggior parte delle persone l’imitatore di Claudio Baglioni. I social si sono espressi con la stessa opinione. Luca Laurenti infatti è uno showman completo dal grande talento e con doti vocali notevoli. Suona il pianoforte ed è un ottimo conoscitore della musica italiana e internazionale. Peraltro alcuni movimenti della testa durante l’esibizione, soprattutto durante le note più acute, fanno pensare proprio a lui. Sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

X FACTOR 2021, BOOTCAMP/ Diretta, Emma: "Stasera gioco con le sedie"

Video, “Avrai” l’esibizione a Star in the star di Claudio Baglioni





© RIPRODUZIONE RISERVATA