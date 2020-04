Michael Robinson è morto/ Addio alla leggenda del Liverpool: fece triplete nell’84

Pubblicità

E’ morto questa mattina l’ex calciatore Michael Robinson, leggenda del Liverpool e della Premier league: l’irlandese si è spento oggi a Marbella all’età di 61 anni, dopo aver lottato a lungo contro un mieloma. A darci il triste annuncio questa mattina è stato anche lo stesso club del Liverpool, a cui l’ex centravanti era particolarmente legato: è stato infatti proprio sotto i colori dei Reds che Robinson firmò le sue imprese più straordinarie in carriera. Nato nel 1958 Robinson si mise fin dalla più giovane età in luce per le grandi qualità da centravanti, abile nel gioco aereo e nel contrasto con i difensori avversari. Approdato al grande calcio inglese nel 1980 vestendo la maglia del Manchester City, è pero con il Liverpool che entra nella storia della Premier league. Proprio con i Reds Robinson infatti realizzo un’impresa unica nel suo genere, trovando nel 1984 il triplete, ovvero la vittoria di campionato, Coppa di Lega e Champions league (dove giocò i tempi supplementari contro la Roma all’Olimpico).

MICHAEL ROBINSON E’ MORTO: IL RITIRO DAL MONDO DEL CALCIO

E’ dunque um gravissimo lutto per il mondo del calcio inglese e non solo: la scomparsa di Michael Robinson lascia un vuoto immenso per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Rimasto fedele al Liverpool, suo club del cuore, fino proprio a quella magica stagione 1983-84, in quella successiva Robinson veste la maglia del Queens Park Rangers: qui però il centravanti vi rimarrà solo fino al 1997, quanto per il giocatore irlandese è tempo di cambiare aria e volare in Spagna. Qui infatti inizia la sua avventura con l’Osasuna, club che servì fino al 1989 anno del suo ritiro. Appesi gli scarpini al chiodo, Robinson continuò a farsi amare dal pubblico pure nelle veste di commentatore sportivo. L’ex giocatore del Liverpool infatti commentò i Mondiali del 1990 per Radio Television Espanola e successivamente fu presentatore per Canal+ fino al 2005, affrontando con grande professionalità anche il rugby.



