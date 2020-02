Diretta Osasuna Real Madrid/ Streaming video DAZN: Zidane per la fuga solitaria

Osasuna Real Madrid, in diretta dall’Estadio El Sadar di Pamplona, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 16.00 sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. Dopo il ko in Copa del Rey contro la Real Sociedad, l’Osasuna è caduta anche in campionato contro il Villarreal, mantenendosi comunque a metà classifica ad un rassicurante +10 rispetto alla zona retrocessione. Il Real Madrid però arriva all’appuntamento sulla scia di 4 vittorie consecutive ottenute nella Liga, restando primo in classifica a +3 sul Barcellona e soprattutto nella speranza di poter approfittare di un momento molto turbolento per i rivali catalani. Inoltre, la squadra di Zidane è imbattuta in partite ufficiali dalla sconfitta in casa del Maiorca del 19 ottobre scorso. All’andata il Real Madrid ha battuto 2-0 l’Osasuna all’Estadio Santiago Bernabeu con i gol di Vinicus e Rodrygo, con i Blancos vincenti 1-3 anche nell’ultimo precedente di campionato a Pamplona, disputato l’11 febbraio 2017. L’Osasuna non batte il Real Madrid in casa in campionato dall’1-0 del 30 gennaio 2011, rete decisiva messa a segno da Javier Camunas.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Osasuna Real Madrid non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI OSASUNA REAL MADRID

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Osasua Real Madrid, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 16.00 presso l’Estadio El Sadar di Pamplona, sfida valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. L’Osasuna allenato da Calleja Revilla dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Herrera; Estupiñán, Roncaglia, David Garcia, Nacho Vidal; Brasanac, Moncayola; Robert Ibáñez, Ruben Garcia, Roberto Torres; Enric Gallego. Il Real Madrid guidato in panchina da Zidane sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Osasuna e Real Madrid, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 5.75, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.25 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.55. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.65 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.15.



