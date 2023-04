Michael Schumacher/ Bufera per l’intervista falsa, la direttrice è stata licenziata!

Il campione di Formula 1 Michael Schumacher nove anni fa ha avuto un brutto incidente e da allora non si è più ripreso. In questi giorni, però, è arrivata la notizia di una sua nuova intervista, una cosa che ha portato molto scalpore dietro di sé. Sembrava davvero reale il colloquio pubblicato sulla rivista tedesca Die Aktuelle, ma in realtà era solo frutto dell’AI, l’Intelligenza Artificiale.

Per questo motivo, la direttrice del settimanale Anne Hoffman è stata licenziata, proprio perché ha speculato sulle condizioni dell’ex pilota, pubblicando parole che non sono partite da lui che, come sappiamo bene, è a letto in gravi condizioni ormai da anni. Michael Schumacher, sette volte campione del mondo, ha subito gravi ferite alla testa dopo un incidente sugli sci, avvenuto nel dicembre 2013 e da allora non è più stato visto in pubblico.

Michael Schumacher, il colloquio finto con la rivista tedesca

Questa intervista di cui si parla molto in questi giorni, soprattutto dopo il licenziamento della direttrice della rivista, come dicevamo è stata creata tramite l’intelligenza artificiale, con una piattaforma chiamata Character.ai. In questa finta chiacchierata con la direttrice, il campione di Formula 1 parlava della sua vita privata, della sua famiglia, anche con una certa emozione. Ovviamente, era tutto falso e molto di cattivo gusto, com’è stato anche affermato dagli stessi editori della rivista, che hanno deciso di licenziare Anne Hoffmann.

In una nota ufficiale, in cui hanno deciso di comunicare questo grave avvenimento, gli editori di Die Aktuelle hanno dichiarato: “La direttrice Anne Hoffmann, che è la responsabile del giornale dal 2009, sarà sollevata dalle sue funzioni. Questo articolo insipido e fuorviante non sarebbe mai dovuto apparire. Non soddisfa in alcun modo gli standard di giornalismo che noi”. Tra l’altro, prima del licenziamento, la famiglia di Schumacher aveva già minacciato di provvedere per vie legali, tramite un annuncio ufficiale lo scorso venerdì, ma ora probabilmente la rivista eviterà una querela…forse!

Michael Schumacher come sta dopo nove anni dall’incidente

È successo nove anni fa, su una pista da sci, il noto incidente che purtroppo ha portato uno dei piloti più grandi di sempre a finire in condizioni molto gravi. Erano le vacanze di Natale del 2013, precisamente il 29 dicembre, quando Michael Schumacher si trovava a Meribel, sulle Alpi francesi, con la sua famiglia. Durante una discesa insieme al figlio all’epoca quattordicenne Mick, il pilota ha perso il controllo, oltre i limiti della pista, battendo la testa contro una roccia.

Purtroppo, Schumacher ha subito un trauma cranico molto grave, che lo ha fatto cadere in coma già in ambulanza. Dopo due operazioni durante la stessa notte, il pilota è stato in coma per molto tempo, trasferito poi in una clinica più grande a Grenoble, per tornare a casa poi nel 2014, ma sempre in gravi condizioni. Sin dal giorno dell’incidente, la sua famiglia ha mantenuto sempre un grande riserbo sulla faccenda, infatti non si sa moltissimo sulle sue condizioni attuali, ma quello che è noto è che la sua famiglia, insieme ad alcuni operatori sanitari, si prende cura di lui e che la loro vita, nel bene o nel male, sta andando avanti.

