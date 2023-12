“Michael Schumacher? Qualcosa si è potuto fare”/ Fratello Ralf: “Nonostante le cure, niente è come prima”

In pochi nella famiglia di Michael Schumacher parlano delle sue condizioni di salute. Fa eccezione il fratello Ralf, anche se non si è sbilanciato, rispettando il muro di riservatezza innalzato dalla moglie dell’ex campione di Formula 1. A dieci anni dal tragico incidente in cui è rimasto coinvolto l’ex Ferrari, il fratello Ralf Schumacher ha rilasciato una lunga intervista alla Bild. «Il Michael di quel periodo mi manca. La vita a volte è ingiusta», ha dichiarato.

Il riferimento è a quanto accaduto il 29 dicembre 2013, quando Michael Schumacher cadde sugli sci mentre era in vacanza sulle Alpi francesi. Dopo il violento trauma cranico riportato, anche se indossava il casco, il sette volte campione del mondo è sparito dalla scena pubblica, protetto dalla famiglia. «Michael nella sua vita aveva spesso avuto fortuna, ma poi è arrivato quel drammatico incidente», ha aggiunto Ralf Schumacher nell’intervista al giornale tedesco.

IL FRATELLO DI MICHAEL SCHUMACHER “INCIDENTE HA CAMBIATO LA NOSTRA FAMIGLIA”

«Grazie a Dio, attraverso qualche cura moderna qualcosa si è potuto fare, ma nonostante questo niente è come prima», ha proseguito Ralf Schumacher ai microfoni della Bild. A proposito dell’incidente sugli sci, il fratello di Michael Schumacher ha aggiunto che «rappresenta un momento molto brutto e drastico anche per me». Il motivo è scontato: «Questo destino ha cambiato la nostra famiglia. C’è stata molta sfortuna». Il pensiero di Ralf Schumacher va anche al nipote, che ha seguito le orme del padre: «Penso anche al povero Mick, che all’epoca era solo un ragazzo».

A proposito della sua carriera, Ralf Schumacher ha ammesso che le porte della Formula 1 si sono aperte per lui grazie all'aiuto del fratello Michael: «Mi ha trasmesso tutta la sua esperienza. Avevo l'occasione di imparare dal migliore». Tra di loro ci sono sette anni di differenza, ma il loro rapporto è sempre stato molto stretto: «Da piccoli dormivamo nella stessa stanza. Il materasso era appoggiato per terra perché non avevamo i soldi per un vero letto. Michael è stato sempre al mio fianco. Anche per questo mi manca così tanto».











