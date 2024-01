Michael Schumacher: “Siamo sempre con te!”/ Gli auguri della Ferrari per il suo 55esimo compleanno

Michael Schumacher, il 7 volte campione del mondo di F1 festeggia il suo 55esimo compleanno

In questi giorni si sta parlando ampiamente di uno dei campioni più amati e iconici dello sport: Michael Schumacher. Molti hanno deciso di dedicare un pensiero al pilota in occasione del decimo anniversario da quel terribile incidente a Meribel che lo costringe da allora ad una quotidianità lontano da tutti e probabilmente limitata anche nelle semplici attività. Oggi – 3 gennaio 2024 – la ricorrenza è però più lieta: Michael Schumacher compie 55 anni.

Come riporta Sportmediaset, in occasione del 55esimo compleanno di Michael Schumacher anche la Ferrari ha voluto omaggiare il 7 volte campione del mondo di F1. La scuderia lo aveva già fatto proprio in concomitanza del decimo anniversario del terribile incidente sulla neve; questa volta però l’occasione lascia maggiore spazio alla gioia seppur con quel magone dal sapore di nostalgia e non poca tristezza.

Michael Schumacher, il toccante post di auguri della Ferrari: “Buon compleanno, Michael…”

“Buon compleanno Michael, siamo sempre con te”, questo quanto scritto dalla Ferrari in occasione del 55esimo compleanno di Michael Schumacher. Poche e semplici parole ma che si elevano osservano l’immagine scelta dalla Ferrari per omaggiare il pluricampione mondiale di F1. Il pilota e la sua auto, mani rivolte al cielo e quello sguardo vincente ma sempre umile, consapevole e sorridente.

Non solo la scuderia Ferrari; milioni di appassionati avranno oggi avuto un pensiero per Michael Schumacher in occasione delle 55 candeline che forse avrebbe desiderato spegnere ancora da protagonista. Di certo, non correndo in F1, ma avrebbe voluto primeggiare ancora nella vita; da 10 anni combatte silenziosamente contro i danni causati dall’incidente di Meribel e chissà che un giorno non avremo finalmente quella notizia che sportivi e non tanto aspettano.

