Pomeriggio Cinque, l’inviato Michel Dessì incornato dalla capra Bruno

Un vero e proprio zoo in casa quello di Giorgia Malerba, amatissima TikToker appassionata di pasticceria, musica e ovviamente anche animali. In occasione del 4 ottobre 2024, giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, le telecamere di “Pomeriggio Cinque” sono andate a casa della tiktoker che ha fatto conoscere al pubblico Bruno, la sua capretta, le sue due oche e i cagnolini che vivono con lei in casa: “Io amo Bruno e tutti gli altri… Un po’ meno Oco, che è un po’ cattivo con me. È l’oca maschio, si chiama Oco” spiega all’inviato Michel Dessì.

Proprio l’inviato di Pomeriggio Cinque è stato protagonista involontario di un siparietto tutto da ridere con la capra Bruno, che continuava ad incornarlo, probabilmente nel tentativo di giocare con lui. In studio non sono mancate le risate, comprese quelle della conduttrice Myrta Merlino: “Dessì sta per essere incornato da una capra, ma nemmeno un toro, passi alla storia! Ma perché ce l’ha con te? Ti vuole incornare! Abbiamo un drappo rosso per fare il caprero e non il torero?” ha scherzato la padrona di casa.

Giorgia Malerba a Pomeriggio Cinque con il suo “zoo” in casa: “La capra Bruno non è molto addomesticata”

Nel frattempo che il servizio sugli animali andava avanti, con tanto di dibattito in studio, la capra Bruno continuava nel suo tentativo di incornare l’inviato di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì. “Non ce l’ho fatta ad addestrarlo e quando vede qualcuno che gli sta simpatico, fa in questo modo” ha raccontato la padrona, Giorgia Malerba. Dessì, tra l’infastidito e il divertito, ha raccontato ancora: “Prima mi hanno rincorso nel giardino le oche, ma il mio operatore non mi ha ripreso perché stava combattendo anche lui con la capra Bruno”. La tiktoker ha infine chiosato: “Bruno è un po’ agitato di suo”.