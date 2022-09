Michela Andreozzi/ “Mio marito Massimiliano Vado? Mio amore e mio più caro amico”

Michela Andreozzi, attrice, comica, conduttrice, regista e sceneggiatrice, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Weekly. Ha esordito parlando della sua famiglia, vedendo una foto proiettata in studio: “Stavamo al sud in uno dei nostri viaggi, facevamo sempre un mese di vacanza in cui ci godevamo i genitori 24 ore su 24. Che bambino ero? Mia nonna diceva che ero cattiva, che ero una che faceva di testa sua, ma siamo sempre vissuti tutti insieme con mia nonna e lo zio, e quindi non era facile essere la primogenita, ho dovuto sfondare un po’ di muri. Sono cresciuta “da sola” quindi sono stata una bimba abituata a stare sola, poi quando è arrivato mio fratello improvvisamente… Io ho avuto l’attenzione totale di genitori, nonni, zia, sono stata una bimba molto stimolata, mi hanno insegnata presto a leggere e a scrivere, è stata rispettata la mia personalità, e quindi quando mia nonna diceva che ero cattiva è forse riferimento alla personalità”.

Michela Andreozzi ha proseguito: “Mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo, ho sempre recitato, scritto e cantato ma io mi vergognavo con le gonne corte e i pantaloncini quindi mi sono messa dietro le quinte, coltivando la parte backstage e on-stage e continua ad essere così. Scrivevo sempre – ha continuato parlando del suo ruolo di regista – ma la prima storia scritta non volevo cederla a nessuno, e quindi ho cercato qualcuno che me la facesse fare (riferendosi al film Nove lune e mezza ndr)”.

MICHELA ANDREOZZI: “CON CLAUDIA GERINI UNA VERA AMICIZIA”

Sull’amicizia con Claudia Gerini: “Una cosa molto importante, una sorellanza”. E sul set oltre alle amiche ha trovato anche l’amore, Massimiliano Vado: “Abbiamo fatto le unioni civili anche per sostenere tutte quelle categorie di persone che non potevano accedere al matrimonio, ci siamo sposati con altre coppie di omosessuali, poi è passata una legge quindi ora dobbiamo sposarci, quindi aspetto la nuova proposta, anche in piedi”.

“Il primo bacio – ha continuato Michela Andreozzi parlando del marito – che ci siamo andati sul set di Stai lontana da me. Noi apriamo il film come una coppia che si sposa e la prima volta che ci siamo visti ci siamo sposati per finta. Sapevo già che tipo di compagno di lavoro era, è stato un bellissimo approccio lavorativo quando ci siamo conosciuti e l’ho apprezzato come artista. La nostra è una bolla preziosa, un incontro prezioso avvenuto fra persone già grandi con altre storie ed esperienza, è un insieme di sentimenti che ti legano come l’amore, la passione, l’amicizia, lui è il mio amore ma anche il mio più caro amico. Il segreto per durare sempre? Questo non lo so ma dieci anni così sono volati”.

