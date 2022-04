Michela, chi è la figlia di Gianfranco Magalli/ Tatuaggi e Instagram, il fidanzato…

Michela è la figlia del celebre conduttore televisivo Gianfranco Magalli. Insieme hanno partecipato al Cantante Mascherato 2022, dove hanno indossato i panni di Lumaca. “E’ stato bellissimo fare quest’esperienza insieme”, hanno detto all’unisono. Applausi a scena aperta per la coppia, sopratutto per Michela che si è guadagnata una standing ovation e gli occhi puntati addosso. Sarà per la sua piacevolezza o per i suoi bellissimi tatuaggi, che sul profilo Instagram ufficiale sfoggia con grande orgoglio e nonchalance.

Michela Magalli è nata dalla storia d’amore che il padre Giancarlo ha vissuto con la moglie Valeria fino al 2008, anno in cui i due hanno deciso di divorziare. Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, sembra che Michela Magalli sia felicemente fidanzata. Secondo alcuni portali di gossip, la giovane sarebbe impegnata con un ragazzo di nome Luigi, videomaker e montatore di professione. Per quanto concerne l’aspetto lavorativo, sappiamo che Michela è operativa nel campo della moda come influencer. Non a caso è molto seguita sui suoi canali sociali.

