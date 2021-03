Michela Forte, compagna DiMartino/ “E’ difficile scendere negli abissi..”

Michela Forte chi è? E’ l’autrice di gran parte degli scatti del cantautore Dimartino, presto sul palco di Sanremo 2021 in coppia con Colpaesce ha firmato alcune cover dei suoi album, ama immortalarlo anche in scene di vita quotidiana e lo sta supportando in queste ore tramite le sue storie su Instagram. Ma cosa fa nella sua vita privata e chi è la sua compagna? Anche in questo caso parliamo di un nome famoso, almeno per gli addetti ai lavori, visto che Michela Forte è una fotografa di notevole fama e che proprio in questi giorni è in mostra con le sue foto, soprattutto in bianco e nero, con scene di vita quotidiana di persone, famose e non, scelte per i loro particolari. Alcuni di questi scatti sono visibili sul suo profilo Instagram tra i complimenti degli avventori.

Michela Forte, compagna DiMartino, chi è e cosa fa nella vita?

La stessa Michela Forte ha firmato per Dimartino la copertina dell’ultimo album da titolo “Afrodite”. Non sappiamo molto della loro relazione in quanto i due sono molto legati alla loro privacy ma i bene informati parlano di una vita in pianta stabile in quel di Milano anche se hanno passato il loro lockdown in quel di Palermo, città natale del cantautore. Proprio durante quest’ultimo anno un po’ complicato, Michela Forte, siciliana anche lei di Erice, ha pubblicato una foto lasciandosi andare ad una citazione significativa: “E’𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐛𝐢𝐬𝐬𝐢, 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐫𝐥𝐨, 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐳𝐚𝐯𝐨𝐫𝐫𝐚, 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨, 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐨̀, 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐨… Lᴇᴀᴅ,2015 Gᴀʟʟᴇʀɪᴀ Iɴ Aʀᴄᴏ Tᴏʀɪɴᴏ”. Per lei gli abissi sono lontani e non solo per la felicità di questo momento legata all’esperienza del marito all’Ariston ma anche perché nella sua vita c’è la piccola NinaLou, nata nel 2017, musa del disco “Afrodite”.



