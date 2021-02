Michela Magalli, figlia Giancarlo Magalli/ Malattia e fidanzato: ecco la verità…

Michela Magalli, figlia Giancarlo Magalli: il misterioso ricovero e la polemica

Michela Magalli è la figlia di Giancarlo Magalli, la seconda, nata dal matrimonio con Valeria Donati finito nel 2008. Nella vita la giovane di casa Magalli fa l’influencer vantando un grosso account Instagram da 38mila followers. Nei mesi scorsi si è parlato molto di lei e non solo perché ogni volta che il padre pubblica una sua foto in molti si chiedono chi sia e cosa faccia nella vita, ma anche per via di un misterioso ricovero su cui, almeno a suo dire, hanno ricamato poi i media ingigantendo la cosa. Ma cosa è successo quindi a Michela Magalli? Era la fine di tre anni fa quando la giovane ha annunciato il suo ricovero in ospedale. In quel momento in molti hanno pensato a malattie e simili parlando di “condizioni gravi” ed è proprio per questo che lei si è infuriata sui social accusando poi tutti coloro che hanno voluto fare qualche click parlando di lei.

La malattina di Michela Magalli? Ecco la verità…

In particolare, Michela Magalli, dopo aver ringraziato tutti quelli che l’hanno supportata ha rilanciato: “Se non sono stata attiva e non lo sarò in questi giorni sapete il perché. Potrebbe essere una malattia esantematica o infettiva, un virus come quello di epstein-barr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva. Finger crossed for me”. Per fortuna sembra che tutto si sia risolto con qualche antibiotico e per lei è tornato il sereno.

Ha il fidanzato Michela Magalli?

Ma cos’altro sappiamo della vita privata di Michela Magalli? Sembra proprio che la giovane sia fidanzatissima con Luca Pica, un fotografo e videomaker.



