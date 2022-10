Michela Pandolfi, compagna Giampiero Mughini/ “Mai allontanato da lei”

Michela Pandolfi, ecco chi è la compagna di Giampiero Mughini

Michela Pandolfi è la moglie del celebre scrittore e opinionista Giampiero Mughini, attualmente impegnato in una nuova avventura televisiva su Raiuno da Milly Carlucci. Ma cosa sappiamo della sua dolce metà? Innanzitutto che è nata e nel 1957 e che sta insieme al suo Giampiero da una vita. La coppia, tuttavia, è molto riservata per quanto riguarda la propria vita privata e infatti sono davvero poche le occasioni pubbliche in cui Michela e lo scrittore sono stati visti insieme.

I due sono sposati da oltre 30 anni e hanno deciso di comune accordo di non avere figli perché il giornalista non si è mai ritenuto del tutto pronto. Quando è in tv, Giampiero, parla poco o nella della sua vita privata, anche se nel 2019 lo abbiamo visti insieme alla moglie Michela, ospiti di Vieni da Me.

L’auspicio di Mughini: “Stare insieme altri trent’anni”

Giampiero e Michela vanno ancora d’amore d’accordo dopo tanti anni insieme. Trascorrono quotidianamente del tempo in compagnia l’uno dell’altra, nonostante i molteplici impegni di Mughini. Nel tempo libero amano andare al cinema o cenare fuori al ristorante. Spesso Michela torna dai suoi figli e dai nipoti, perché “ha la sua famiglia“, come spiegato da Giampiero Mughini, il quale non è affatto geloso. Nell’intervista a Vieni da Me, Mughini ha detto che sarebbe felice di passare altri trent’anni con Michela Pandolfi, la donna che senza alcun dubbio ha reso più dolce la sua vita. “E’ soffice come una piuma. Non ricordo di essermi mai allontanato da lei con l’animo”, le parole di Mughini.

