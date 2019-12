Michela Persico, fidanzata Daniele Rugani/ “Ci vedevamo di nascosto…” (#CR4)

La pagina di #CR4 dedicata alla Juventus porterà Michela Persico nel salotto della Repubblica delle Donne. Giornalista e conduttrice tv, la Persico è nota per la sua relazione con il difensore dei bianconeri Daniele Rugani, di cui ha parlato, assieme a tanto altro, in una recente intervista concessa a Torinerò. La giornalista, in particolare, ha svelato i dettagli su quel primo incontro con il suo compagno che nel giro di pochi mesi ha stravolto la sua vita in maniera radicale: “L’incontro con Daniele ha cambiato i miei programmi. Ci siamo conosciuti per caso ad una partita di tennis a Brescia, 4 anni fa, quando lui stava per passare dall’Empoli alla Juventus. Non ci siamo visti dopo quel giorno – precisa la Persico nel corso dell’intervista – sebbene lui mi avesse chiesto l’amicizia su Facebook. Poi il destino ha voluto che Mediaset incaricasse proprio me di preparare un servizio giornalistico su di lui”.

Michela Persico: “Io e Daniele Rugani ci vedevamo di nascosto”

“Ci siamo piaciuti da subito, ma all’inizio ci vedevamo di nascosto”: parla così Michela Persico ripercorrendo i primi mesi d’amore con il suo attuale compagno, Daniele Rugani. Mesi in cui avrebbe cercato di proteggere la loro neonata storia d’amore dalle interferenze mediatiche, ma soprattutto dall’incessante interesse del gossip. Inoltre, spiega la conduttrice tv a Torinerò: “Era preferibile che i giornalisti sportivi di Mediaset non avessero relazioni con sportivi…”, una “regola” da cui sarebbe scaturita la scelta di mantenere i più stretto riserbo. Aver trovato l’amore, spiega inoltre Michela Persico, tre anni e mezzo fa l’ha convinta a lasciare la sua città e tutto quello che aveva costruito fino a quel momento, per trasferirsi a Torino: “All’inizio ho fatto un po’ di fatica perché non conoscevo nessuno e non ho trovato semplice legare con le persone – spiega la giornalista a Torinerò – Inoltre avevo lasciato la casa appena acquistata a Bergamo ed il mio lavoro da giornalista a Cologno Monzese”.

Michela Persico: “Il trasferimento a Torino? Felice della mia scelta”

Lasciare la sua Bergamo e trasferirsi a Torino per inseguire il suo compagno, per Michela Persico si è rivelata la scelta giusta. “Ad oggi – spiega la giornalista, ospite questa sera a #CR4 La Repubblica delle Donne – posso affermare di essere molto felice di quella scelta, senza rimpianti né rimorsi”. Lei, che proprio nella sua carriera ha sempre investito tutta se stessa e che grazie al suo talento è riuscita a ricoprire ruoli di rilievo, rivela a Torinerò di aver dato il via allsa sua professione cominciando “a lavorare come giornalista sportiva su TeleLombardia e nella redazione di TgCom 24”; ruoli che, dopo il conseguimento della laurea in lingue e la successiva carriera nel mondo del giornalismo, hanno di fatto consacrato la sua professione: “stavo realizzando il mio sogno…”, dice la compagna di Daniele Rugani nell’intervista concessa a Torinerò.



