Michela Persico, fidanzata Daniele Rugani/ “Positiva al coronavirus e sono incinta”

Michela Persico è la fidanzata di Daniele Rugani: entrambi sono risultati essere positivi al coronavirus, ma c’è di più, visto che la giovane compagna del centrale di difesa della Juventus, ha svelato di essere incinta. La rivelazione è giunta nelle scorse ore, in occasione di un’intervista da parte della bella Michela al settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Chi: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne – le parole della giovane influencer e showgirl che su Instagram vanta circa 600mila follower – ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”. La Persico e il difensore della Vecchia Signora sono entrambi positivi al Covid-19, ma sono fortunatamente asintomatici, e si sono messi in auto-quarantena casalinga, affinchè l’infezione non sia passata.

MICHELA PERSICO E DANIELE RUGANI STANNO BENE E SONO ASINTOMATICI

I due si sono ovviamente separati, non potendo avere contatti. Una situazione drammatica che ha rovinato i piani della bella coppia: “Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza – ha continuato la Persico – doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo”. Ovviamente spaventata la futura mamma, che teme che il virus possa essere intaccato anche al futuro nascituro. Non è invece dato sapere di quante settimane sia in dolce attesa la stessa, di conseguenza, non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia e nemmeno quando sarà il termine per partorire. Due giorni fa Michela, una volta che si era diffusa la notizia della sua positività al coronavirus, aveva voluto rassicurare i suoi follower pubblicando un video sulla propria pagina Instagram in cui spiegava: “Sto benissimo. Non ho alcun sintomo. Questo per dire che possono esserci casi come il mio e quindi è bene che si stia a casa. Se sale un po’ la febbre basta prendere la tachipirina e tutto passa. Io e Daniele Rugani siamo positivi, ma asintomatici. Riusciremo a sconfiggere questo brutto ricordo e andrà tutto bene“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA