Michela Persico, fidanzata Rugani/ “Ho ancora Coronavirus, sono lontana da Daniele”

E’ tornata a parlare Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani: ospite a Non è la D’Urso, il popolare programma serale condotto da Barbara D’Urso, ha raccontato di non essere ancora guarita dal Coronavirus e dunque la sua quarantena continua. Il difensore della Juventus è stato il paziente zero della nostra Serie A: il primo calciatore del campionato italiano ad essere testato positivo al Covid-19, appena dopo aver giocato la partita a porte chiuse contro l’Inter. La Lega ha preso la decisione di fermare il torneo, a rotazione lo stesso provvedimento è stato preso negli altri Paesi e intanto altri giocatori della Serie A hanno contratto il virus; continua il periodo difficile per Michela Persico, che è costretta a rimanere lontana dal fidanzato ancora per circa un mese.

CORONAVIRUS, MICHELA PERSICO AL QUARTO MESE DI GRAVIDANZA

Michela Persico inoltre è incinta: lo aveva già rivelato tempo fa quando si era diffusa la notizia della sua positività al Coronavirus. Naturalmente alla preoccupazione per se stessa e per Rugani si è aggiunto il timore che qualcosa potesse andare storta nella gravidanza; per la coppia questo è il primo figlio. La Persico è al quarto mese di attesa, oggi intanto ha rivelato che le cose stanno comunque procedendo bene. “Mi hanno detto che gli esami prenotati da tempo si possono fare a domicilio”: tra questi anche il dna fetale, utile a rilevare eventuali malformazioni nel bambino. Tuttavia, la clinica alla quale la coppia si è rivolta non ha la possibilità di effettuare gli esami a distanza e dunque Michela dovrà continuare ad aspettare senza la possibilità di eventuali controlli.

Vero è anche che Michela è giovane, e dunque ha avuto dai medici il riscontro di una gravidanza che sarebbe meno a rischio rispetto ad altre di mamme in età più avanzata; se non altro un po’ di serenità anche se, chiaramente, la situazione e la pandemia da Coronavirus sono un momento duro per tutti. Oltretutto, come già detto, la ragazza è costretta a stare lontana da Daniele Rugani; lei è a casa, mentre il difensore centrale della Juventus è in un albergo che gli è stato messo a disposizione della società. In attesa di riabbracciare la sua fidanzata e magari tornare a giocare per concludere questa stagione, e naturalmente di poter festeggiare la paternità.



