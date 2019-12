Michela Sturaro, moglie di Pintus/ “Quando la guardo rivedo me bambino”

Michela Sturaro è la moglie di Angelo Pintus, il comico triestino che torna in tv venerdì 13 dicembre 2019 con la replica dello show Pintus @Ostia Antica. La coppia si è sposata nel 2017 con una cerimonia intima a a Francolino, una frazione a due passi da Ferrara. Il matrimonio è arrivato ad un anno esatto dalla proposta di matrimonio che il comico triestino ha fatto alla sua amata durante lo show Pintus @Arena di Verona. Una commovente proposta che ha fatto sognare ed ha emozionato tutto il pubblico italiano. Era il 10 settembre del 2016 quando, Angelo Pintus, in ginocchio ha chiesto la mano della sua amata nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Un amore importante per il comico di Colorado che parlando della moglie si era espresso così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “perché quando sto con lei provo quella felicità?. Hai presente quando hai sette anni e il tuo amico ti chiama e tu scendi per giocare? Quando ti sdrai sul prato e guardi le nuvole e non smetti di sognare, immaginando i posti che vedrai e le cose che farai da grande? Ecco, quando stiamo insieme provo questo. E quando la guardo e penso a noi, rivedo me bambino e rivedo quelle nuvole. Chissà, magari un giorno ne toccheremo una”.

Michela Sturaro, il matrimonio con Pintus

Michela Sturaro e Angelo Pintus sono sposati da circa due anni. Un amore importante quello che lega il famoso comico italiano alla bellissima bionda che il pubblico ricorda sia per il recente scherzo che ha visto protagonista Pintus a Le Iene, sia per la bellissima e commovente proposta di matrimonio ricevuta in diretta durante lo show Pintus @Ostia Antica. Il giorno del matrimonio è stato indimenticabile: il 9 settembre del 2017 la coppia ha pronunciato il lieto si a Francolino, un piccolo paese a pochi passi da Ferrara. A festeggiare con loro pochi amici intimi, qualche volto noto dello spettacolo tra cui Gloria Zanin, Miss Italia 1992, Max Vitale e Peppe Quintale e i familiari. Una cerimonia intima e privata che il comico ha voluto condividere con il pubblico con un’intervista pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni. La notte prima del matrimonio è stata insonne per la futura sposa. “Dormito? A rate, continuavo a svegliarmi” precisa Michela che ha soggiornato nella casa di quando era una ragazza con le amiche, mentre Pintus ha trascorso la notte in un agriturismo con gli amici. Il giorno dopo i due si sono sposati e da allora sono inseparabili!

