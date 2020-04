Michela Vittoria Brambilla/ “Gli animali non contraggono Coronavirus” (Domenica In)

Michela Vittoria Brambilla ospite di Mara Venier nella trentesima puntata di “Domenica In“, il programma di successo trasmesso domenica 12 marzo 2020 su Raiuno. L’onorevole sarà tra i pochissimi ospiti fisici presenti in studio dove rilancerà nuovamente il messaggio di non abbandonare gli animali rispondendo e chiarendo una serie di dubbi riguardanti la possibilità di trasmissione del virus tra gli animali domestici e l’uomo. L’emergenza sanitaria da Coronavirus, infatti, ha coinvolto anche gli animali con il nascere di notizie vere e poi smentite di una possibile trasmissione del virus. “Non abbandonate gli animali” la presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente sottolineando che, nonostante la fake news “non è vero che sono in aumento gli abbandoni di cani e di gatti, perché gli italiani amano i loro piccoli amici e l’ultima cosa che vogliono è separarsene. Vero è che tante famiglie vivono situazioni di gravi difficoltà, di sofferenza, e che ci sono moltissime persone impossibilitate ad accudire i loro animali”.

Michela Vittoria Brambilla: “gli animali non sono contagiosi”

In un momento storico così difficile, Michela Vittoria Brambilla ha voluto far sentire forte e chiara la sua voce sia sui social che in vari programmi televisivo dove parlando degli animali ha sottolineato di essere impegnata in prima persona a sostegno della Protezione civile. “Sento la responsabilità, in questo momento così difficile, di mettermi a disposizione del Paese e in particolare di tutti coloro che convivono con un animale d’affezione e oggi si trovano in quarantena, in isolamento domiciliare o ricoverati” – ha detto l’onorevole in un video pubblicato in rete dove ha precisato – “faremo tutto il possibile perché i nostri amici animali non debbano pagare alla sofferenza un ingiusto tributo. Non solo, la Brambilla ci ha tenuto a sottolineare ancora una volta: “non abbandonate gli animali, non sono contagiosi, non possono infettarvi. Se per qualsiasi ragione connessa con l’epidemia non riuscite a gestirli, ci pensiamo noi. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente ed io siamo a disposizione di tutti coloro che si trovano in una situazione di emergenza: telefonate alla nostra sede centrale 02.94351244 e risponderemo alle vostre domande, oppure consultate il nostro sito www.leidaa.info”.

Michela Vittoria Brambilla: “La difesa dei diritti degli animali è la mia missione da sempre”

Michela Vittoria Brambilla recentemente è tornata anche in video con “Dalla parte degli animali”, il programma giunto alla quarta edizione e trasmesso su Rete 4. Una gioia immensa per l’onorevole e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che a TgCom ha dichiarato: “sono davvero felice di essere giunta alla quarta edizione di una trasmissione che è davvero importante per aiutare i nostri piccoli amici in difficoltà”. Il suo grazie poi è per i vertici di Mediaset e per il direttore Sebastiano Lombardi su cui ha detto: “ha una grande sensibilità nei confronti di questi temi ed ha creduto da subito nel programma. E ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno sostenuto fino ad oggi e sono certa che continueranno a seguirci: è grazie a loro che ogni domenica riusciamo a compiere il miracolo di regalare il calore di una famiglia a piccoli amici che davvero ne hanno bisogno”. Infine la Brambilla ha detto: “la difesa dei diritti degli animali e di chi con loro convive è la mia missione da sempre, il mezzo televisivo diventa uno strumento fondamentale anche per questo obiettivo”.



