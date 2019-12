Michela Vittoria Brambilla/ “Un nuovo risultato per i diritti degli animali..” (#CR4)

Michela Vittoria Brambilla sarà ospite questa sera a #CR4 – La Repubblica delle Donne, per parlare della salvaguardia degli animali e delle attività a sostegno dei randagi di cui è da sempre promotrice. Imprenditrice, politica e personaggio televisivo dallo stile di vita veg, la Brambilla non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali: negli anni, grazie a una serie di iniziative e di progetti di beneficenza, ha sempre dato voce a chi, per natura, non ne ha, salvando così dall’abbandono migliaia fra cani, gatti e altri piccoli animali. Oggi nella sua casa vivono in tutto 16 cani, oltre 40 gatti, 250 piccioni, 3 galline e 2 mini-poni, ospiti in continuo aumento ai quali di recente si sono aggiunte due nuove inquiline, Anna ed Elsa: “Sono due maialine fantastiche – ha detto la Brambilla – sui miei social si possono vedere i filmati di queste maialine che si comportano come i cagnolini, sono animali intelligentissimi”.

Michela Vittoria Brambilla: “La difesa degli animali? È una cosa che ho nel cuore”

A #CR4 – La Repubblica delle Donne, Michela Vittoria Brambilla parlerà del suo rapporto con gli animali e come salvarli sia diventato per lei una priorità: “il randagismo è una piaga mai risolta di questo paese”, ha spiega l’ex ministro del governo Berlusconi a Radio 101, promuovendo un progetto di beneficenza; “noi ci occupiamo di dare una casa a questi randagi, di soccorrerli, di curarli, di sterilizzarli, di aiutare i volontari che ogni giorno se ne prendono cura, cerchiamo di fare qualcosa che sia davvero dalla parte dei più deboli”. Oggi il fenomeno del randagismo è infatti in continuo aumento: le stime parlano di oltre 700 mila cani e oltre 2 milioni di gatti liberi di vagare sulle nostre strade e che vivono di stenti, avventando sempre più spesso vittime di chi commette crimini contro gli animali: “Non non ci possiamo girare dall’altra partire – ha ribadito Michela Vittoria Brambilla – un grande paese civile come l’Italia non può avere una situazione così. È una cosa che ho nel cuore, non riesco a non dirlo”.

Una nuova vittoria per Michela Vittoria Brambilla

Grazie al suo impegno a favore degli animali, Michela Vittoria Brambilla è riuscita a ottenere di recente un nuovo piccolo risultato. Nella commissione Bilancio del Senato è stato approvato l’emendamento che innalza da 387,34 a 500 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie. “Si tratta della riformulazione di un emendamento elaborato e sostenuto dal nostro Intergruppo parlamentare – ha detto la Brambilla soddisfatta – Il tetto è molto inferiore a quello che avevamo richiesto, ma si tratta di un risultato storico, perché la soglia di detraibilità delle spese veterinarie è rimasta immutata da quasi vent’anni, anche se le condizioni economiche del Paese sono cambiate e le prestazioni erogate dai professionisti del settore sono oggi molto diverse per quantità e qualità”. Un risultato, ha aggiunto Michela Vittoria Brambilla, per i diritti degli animali, che si aggiunge al milione di euro destinato, nel 2020, alla lotta al randagismo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA