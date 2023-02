Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma, ex compagni Monica Vitti/ Musa per i due registi

Michelangelo Antonioni: il primo grande amore di Monica Vitti

L’attrice Monica Vitti, scomparsa un anno fa, prima di sposare il marito Roberto Russo, ha vissuto altre due grandi storie d’amore. La prima con il regista Michelangelo Antonioni, conosciuto nel 1957: “Ero fidanzata con un bravo e buon ragazzo, architetto di professione, quando conobbi Antonioni. Lo conobbi mentre doppiavo Dorian Gray in Il grido e mi difesi con tutte le forze dal momento in cui Michele mostrò interesse per me… ero talmente convinta che il mio fidanzato fosse l’uomo della mia vita che, per anni, non ho perdonato a Michele d’avermi fatto capire questa cosa terribile: che l’amore finisce”, confessò l’attrice ad Oriana Fallaci sul Corriere della Sera.

Monica Vitti è la protagonista della cosiddetta “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni: Claudia in “L’avventura” (1960), Valentina di “La notte” (1961), Vittoria in “L’eclisse” (1962) e Giuliana in “Deserto rosso” (1964). Per anni Monica Vitti e Antonioni hanno vissuto nello stesso condominio: “Al piano di sopra abitava Michelangelo Antonioni, l’altro uomo importante della sua vita. Lei lo sentiva trascinare la gamba in casa, dopo che era stato colpito dall’ictus, e questo la faceva soffrire”, ha raccontato Roberto Russo, marito dell’attrice, al Corriere della Sera.

Carlo Di Palma: regista per Monica Vitti

Nel 1964, sul set del film “Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni, Monica Vitti conobbe Carlo Di Palma, direttore della fotografia: “Tra l’attrice e Di Palma iniziò una travolgente storia d’amore, il che significò il termine della relazione con Antonioni”, ha ricordato l’attrice Sara Ricci in un’intervista pubblicata da Il Tempo. Fu Monica Vitti a spingere Di Palma dietro la macchina da presa. Gli unici tre film da lui diretti hanno la Vitti come protagonista: “Teresa la ladra” (1973), “Qui comincia l’avventura” (1975) e “Mimì Bluette fiore del mio giardino” (1976). Sul set di “Teresa la ladra” Monica Vitti ha conosciuto Roberto Russo, 16 anni più giovane, con cui si è sposata nel 2000 e che è rimasto al suo fianco fino alla sua morte il 2 febbraio 2022.

