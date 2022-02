Michelangelo Antonioni, ex fidanzato Monica Vitti/ “Dentro di lui il dolore…”

Monica Vitti viveva da anni una storia d’amore con Roberto Russo che ha sposato dopo anni di fidanzamento. Prima di incontrare colui che è stato il grande amore della sua vita, Monica Vitti ha vissuto una relazione anche con Michelangelo Antonioni. Quella con il regista è stata la prima, importante relazione della grandissima attrice, venuta a mancare oggi a 90 anni dopo aver combattuto contro la malattia. L’amore tra Monica Vitti e Michelangelo Antonioni è stato un amore passionale e importante. Compagno di cinema e di vita, Michelangelo Antonioni è stato fondamentale per la vita di Monica Vitti.

Quando la storia finì, Michelangelo Antonioni, probabilmente, non riuscì a superare il dolore per la fine di una storia così importante. Sempre molto schiva, discreta e riservata, a parlare dell’amore vissuto con Antonioni non è stata Monica Vitti, ma l’attrice Sara Ricci che ha lavorato proprio con il regista.

Michelangelo Antonioni e l’amore finito con Monica Vitti

Sara Ricci, attrice amatissima dal pubblico per il suo ruolo in Vivere e Il Paradiso delle Signore, ha lavorato con Michelangelo Antonioni che la scelse per Al di là delle nuvole, nel 1995. Come riporta il portale di cinema MoviePlayer, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Tempo, Sara Ricci parlò proprio di Michelangelo Antonioni svelando un aneddoto su Monica Vitti.

“Era un uomo che sapeva emozionarsi, amante delle donne e della loro eleganza” – raccontò Sara Ricci che poi aggiunse – “Ricordo che una volta incontrammo per caso Monica Vitti, che io reputo la più grande attrice italiana contemporanea, e Antonioni mi disse “via, via…” Credo che fosse ancora dentro di lui il dolore per una storia d’amore finita anni prima”.



