Michele Bravi canzone “Inverno dei fiori”/ Sanremo 2022: brano pop per il suo ritorno

MICHELE BRAVI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “INVERNO DEI FIORI” ANNI DOPO L’INCINDETE

Quello di Michele Bravi rappresenta un altro ritorno a Sanremo. Il talentuoso cantante partito da X Factor (vincitore della settima edizione del talent di successo a livello internazionale) è pronto a mettersi definitivamente alle spalle il brutto periodo che ha vissuto a livello personale e a rilanciarsi agli occhi del grande pubblico. Lo farà con la canzone ‘Inverno dei Fiori’, pezzo che si preannuncia essere un brano a tema amoroso pregno di risvolti interiori e riflessioni personali.

Testo Inverno dei fiori, canzone Michele Bravi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

D’altronde l’artista ha sempre dimostrato un sapiente uso delle parole e una spiccata capacità di trasferire le sue emozioni all’interno dei testi che ha interpretato. Va detto che Bravi aveva avuto modo di calcare il palcoscenico dell’Ariston anche nel corso dell’edizione 2021. In quel caso fu ospite della serata duetti e si esibì affiancando Arisa nella reinterpretazione del brano ‘Quando’, resa celebre dallo scomparso e rimpianto artista Pino Daniele. Questa volta torna un brano pop intenso e con un testo che affronta la paura di perdersi e di non essere abbastanza.

Michele Bravi, “Inverno dei fiori”, canzone di Sanremo 2022/ Il ritorno dopo l'incidente automobilistico

MICHELE BRAVI, SANREMO 2022: IL SUO RITORNO ALL’ARISTON

La prima partecipazione di Michele Bravi al Festival di Sanremo fu nell’edizione del 2017, quando entrò in gara tra i big con il brano ‘Il diario degli errori’. Fu presentato in quell’occasione da Francesco Totti (ospite d’onore di una delle serate sanremesi), affiancato da Carlo Conti e Antonella Clerici. Nel 2018 la carriera di Michele Bravi ha subito un brusco stop per via di un incidente automobilistico nel corso del quale perse la vita un motociclista di cinquantotto anni. Rinviato a giudizio, il cantante ha patteggiato un anno e sei mesi di carcere (pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale).

Michele Bravi, incidente superato grazie al fidanzato?/ "Persona speciale", ma ora...

L’evento, al di là dei risvolti giuridici, ha causato un forte shock in Michele Bravi, che ha rischiato di veder spazzata via una strada lastricata di successi all’interno del mondo della musica. A stargli vicino sono stati i suoi amici (una su tutti la sua migliore amica e collega Elodie), che lo hanno sostenuto nei momenti di evidente difficoltà attraversati dal cantante di Città di Castello. Dopo diversi mesi nell’oblio e lontano dalle scene musicali, Michele Bravi è pian piano tornato allo scoperto fino a ritornare in gara al Festival quest’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA