Michele Bravi, chi è il fidanzato?/ Il cantante: “E’ più grande di me…”, ma l’identità è un ‘mistero’

Con la sua empatia ha conquistato gli appassionati anche oltre il suo evidente talento musicale: Michele Bravi è oggi impegnato come giudice di Amici di Maria De Filippi ma il suo nome è spesso fonte di curiosità da parte dei fan anche per aneddoti prettamente legati alla sua vita privata e sentimentale. E’ probabilmente una in particolare la domanda più gettonata: Michele Bravi è fidanzato?

Per buona pace dei fan più curiosi, la risposta pare essere affermativa: Michele Bravi è fidanzato. E’ stato lo stesso artista a confermarlo in una recente intervista rilasciata per il settimanale Oggi con parole decisamente al miele. “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente… Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse ‘addio’ dovrei essere pronto a lasciarlo andare”.

Michele Bravi, con il fidanzato pronto anche a diventare genitore?

Parole mature, decise ma soprattutto amorevoli quelle di Michele Bravi nel parlare del suo fidanzato; segno di come le esperienze del passato lo abbiano forgiato anche dal punto di vista sentimentale. Talmente sereno il momento che il cantante – come riporta Vanity Fair – sempre nell’intervista rilasciata per il settimanale Oggi non ha negato il sogno di poter un giorno diventare padre: “Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio, mi piace…”.

Ma chi è il fidanzato di Michele Bravi? Forse questo interrogativo è destinato a restare insoluto ancora per diverso tempo. La discrezione dell’artista è tanta, sicuramente anche per proteggere la propria serenità. Per questa ragione, l’identità del fortunato che ha conquistato il cuore del cantante è ancora oggetto di mistero; chissà che presto non decisa però di farsi conoscere ai tanti fan attenti anche alla vita privata di Michele Bravi.











