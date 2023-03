Michele Bravi è fidanzato?/ Dal coming out alla storia con Giulio: “Rimango un infedele per natura”

Michele Bravi è fidanzato? La rivelazione a Belve e il mistero sul compagno

Cantante, attore e da quest’anno anche giudice del serale di Amici: Michele Bravi è poliedrico e pronto a condividere successi e avventure lavorative con i suoi tanti fan, lo è però meno quando si tratta di vita privata. Le ultime dichiarazioni personali del cantante, soprattutto sul versante amoroso, risalgono allo scorso novembre, quando in un’intervista a Belve ha ammesso di essere fidanzato.

“Sono fidanzato. È un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.” ha chiarito Michele Bravi in quell’occasione. Senza fare il nome del compagno, ha prima scherzato: “Non voglio la competizione dentro casa, l’unica primadonna sono io”, poi ha aggiunto: “Rimango un infedele per natura. Anche se non tradisco, sono un infedele che non tradisce. È più forte di me”. Ma chi è questo fidanzato misterioso e, soprattutto, i due stanno ancora insieme?

Michele Bravi, la presunta relazione con Giulio e il coming out

Difficile dire se Michele Bravi sia oggi fidanzato oppure no. In passato si è parlato di un flirt avuto con Giulio, che, come riporta donnapop, il cantante avrebbe conosciuto sul set di X-Factor quando il cantante era ancora concorrente del talent. Non è chiaro se sia proprio lui il fidanzato di cui Michele ha parlato a Belve e se oggi stiano ancora insieme. Parrebbe invece che oggi il cantante sia single.

Resta il fatto che Michele Bravi è molto riservato quando si parla della sua vita amorosa. Ricordiamo che il cantante decise di fare il suo coming out nel corso di un’intervista a Vanity Fair, dove rivelò che la sua prima esperienza amorosa e fisica era stata con una donna.

