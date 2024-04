Michele Bravi: imbarazzo ad Amici dopo ballo con Malgioglio e Giofrè/ “Mi ha detto una cosa all’orecchio…”

Momento di grande leggerezza durante il serale di Amici 2024, con Giuseppe Giofrè che lancia un guanto di sfida ai colleghi giudici

Giuseppe Giofrè ha una gran voglia di ballare ad Amici 2024 e durante la diretta serale della terza puntata propone un ‘guanto di sfida’ ai colleghi giudici. “Perché non ci mettiamo in gioco anche noi?”, si domanda Giuseppe. Che non ci pensa due volte a mettere sul piatto la sua idea. Maria De Filippi dà il via libera, mentre Cristiano Malgioglio appare restio e dice che non se ne parla. “No Maria, no…”, preannuncia Malgioglio. Che poi, incredibilmente, si fa convincere.

“Il pubblico è dalla mia parte. Siamo giovani…”, insiste Giuseppe Giofrè caricato a mille dai boati del pubblico. Cristiano accetta e propone un ballo latino, mentre Michele Bravi prova a dileguarsi. “Io non mi esibisco ma lo faccio per gli altri perché sono un disastro”, spiega.

Ad un certo punto, così, scatta Rhytm of the Night e lo studio di Amici 2024 diventa una discoteca che celebra gli anni ’90. Giuseppe Giofrè si scatena come se non ci fosse un domani, mentre Malgioglio e Michele Bravi si sistemano sul palco timidamente. Dopo le prime note, Cristiano prende coraggio e sta al gioco, Michele Bravi invece non vuole saperne e si defila. “Io qui sopra sono peggio di Rudy, ma Cristiano è stato scorretto… mi ha detto all’orecchio di essere un blocco”, dice il cantante dopo la fugace esibizione sul palco di Amici.

Giuseppe Giofrè, invece, si gode l’applauso scrosciante di tutto il pubblico, ma anche il fatto di essere stato il protagonista di un siparietto di grande leggerezza e divertimento. Sul web Malgioglio è già diventato un idolo…











