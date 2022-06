Michele Bravi nuovo prof ad Amici 22?/ “Lui al posto di Anna Pettinelli”: il gossip

Michele Bravi nuovo professore ad Amici 22?

Solo un mese fa si concludeva la ventunesima edizione di Amici ma oggi è già tempo di rumor sulla prossima stagione del talent di Canale 5. La domanda che i fan del programma più si pongono al momento è quali professori saranno riconfermati e quali, invece, saranno sostituiti e, in questo caso, chi andrà a sedersi al loro posto ai banconi. Al momento confermatissimi sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; non dovrebbe andare via Veronica Peparini e, come lei, pare sarà riconfermato anche Raimondo Todaro.

Amici 21: Alex canta sul palco di Michele Bravi/ Il motivo è virale

Un forte dubbio, secondo gli ultimi rumor, c’è invece su Lorella Cuccarini, che tuttavia sui social è invece parsa più che propensa a tornare nel suo ruolo di prof qualora Maria De Filippi la rivolesse. Chi, invece, dovrebbe quasi certamente lasciare il banco di prof è Anna Pettinelli e, nelle ultime ore, arriva il nome del presunto cantante proprio a prendere il suo posto: Michele Bravi.

Michele Bravi e il "triangolo" con Mara Venier e Moro/ "Fate sempre allusioni strane"

Michele Bravi al posto di Anna Pettinelli ad Amici?

A riportare il rumor è stato il sito de Il Messaggero, secondo cui, stando a quanto riferito da una fonte anonima, Michele Bravi sarebbe pronto a prendere il ruolo professore di canto ad Amici 22. Un talent che, d’altronde, lo ha già visto protagonista negli ultimi anni (in questo ha donato una sua canzone ad Alex).

Ecco come recita l’indiscrezione: “Michele Bravi è pronto. Secondo fonti vicine al cantante sembrerebbe che sarà proprio lui «da domani a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto». Domani i casting inizieranno e Michele ci sarà ne sono certe le fonti. Sarà lui a occupare la scrivania del docente della categoria canto che potrebbe essere lasciata vacante dalla Pettinelli? Non abbiamo certezza dell’indiscrezione ma quello su cui non abbiamo dubbi è il rapporto speciale che c’è tra Bravi e Maria De Filippi.”

Michele Bravi/ "La diversità, le libertà, seppure diverse dalla nostra sono libertà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA