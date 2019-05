Michele Bravi torna sul palco dopo l’incidente/ Video: duetto con Chiara Galiazzo

Sei mesi dopo l’incidente che ha provocato la morte di una donna, Michele Bravi torna sul palco. Dopo aver raccontato il dolore provato nell’ultimo periodo e il lungo percorso che ha dovuto affrontare per rimettersi in piedi, Michele Bravi torna a fare quello che ha sempre amato. Tornare ad esibirsi in pubblico è il primo passo verso il ritrovamento della normaità e per farlo, il cantante ha scelto di cantare insieme ad un’amica che gli ha datola forza per affrontare nuovamente il pubblico. Bravi, così, si è esibito in duetto con l’amica Chiara Galiazzo con cui condivide l’esperienza di X Factor. I due cantanti hanno duettato sulle note di Grazie di tutto, brano della Gaiazzo, durante il concerto che la cantante ha tenuto al Teatro Gerolamo di Milano per l’utima tappa del suo tour.

MICHELE BRAVI: IL RITORNO SUL PALCO GRAZIE A CHIARA GALIAZZO

Con un filo di voce, emozionato e in punta di piedi, Michele Bravi è tornato sul palco per regalare nuovamente al pubbico il suo talento. Ad assistere alla prima esibizione live del cantante dopo l’incidente sono stati i fans di Chiara Galiazzo che hanno accolto con affetto Michele Bravi, ancora provato per l’incidente che lo ha coinvolto. Lentamente, grazie ai parenti e agli amici tra i quali rientra sicuramente Chiara Galiazzo, Michele Bravi è riuscito a non cadere. “Queste persone mi hanno fatto alzare dal letto, mi hanno portato da mangiare, fatto uscire di casa. Sono tornato un bambino e loro mi hanno rieducato a vivere”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.





© RIPRODUZIONE RISERVATA