Michele Cucuzza/ Primi momenti di cedimento dopo la nomination (Gf Vip 4)

Anche Michele Cucuzza sta iniziando ad avere dei momenti di cedimento al Gf Vip 4. Il giornalista è riuscito a mantenere alto il morale nelle prime settimane di reality, ma adesso la musica inizia a cambiare anche per lui. Il sorriso che lo ha sempre animato è ormai scomparso ed è stato impossibile per gli altri concorrenti non notare il suo grande cambiamento. Secondo Clizia Incorvaia, Michele starebbe vivendo un momento di crisi: “Lo vedo giù di tono, è rimasto male per quella cosa tua”, ha detto ad Andrea Montovoli, riguardo al complotto che il giornalista avrebbe organizzato alle sue spalle. “Secondo me è semplicemente stanco, io non ce l’ho con Michele ma sulle nomination non puoi fare queste cose”, ha detto invece l’attore, “deve anche essere contento che è stato ripescato e ha ancora una settimana di tempo”. Per Clizia però tutto è cambiato proprio dopo quel video mostrato in diretta: “All’inizio si era lasciato andare, ma da quel video è cambiato completamente”. Secondo Paolo Ciavarro, non ci sono dubbi sul fatto che il conduttore sia stato ingenuo. Poi ha incitato il gruppo a fare ancora una puntata del TGF satirico, in modo da risollevare gli animi di Cucuzza. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia, Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro.

MICHELE CUCUZZA SULL’ORLO DEL BARATRO?

Michele Cucuzza è sull’orlo del baratro: nella diretta del Grande Fratello Vip 4 di oggi, il giornalista si sottoporrà al televoto con altri tre dei concorrenti più in bilico del programma. Non sappiamo però quale sia il suo pensiero in merito, visto che ha preferito trincerarsi verso un assoluto silenzio. Non è detto che la nomination lo abbia rattristato o spinto a fare qualche riflessione sulla sua presenza nella Casa, visto che Michele ha iniziato a rabbuiarsi per un altro motivo. Lo scontro con Andrea Montovoli e poi persino con Pago, che ha messo in dubbio la sua sincerità, hanno dato un duro colpo al giornalista. Per questo anche in occasione del discorso di Adriana Volpe agli altri concorrenti, ha preferito limitarsi ad un “Reciproco”, con cui ha affermato di volere anche lui molto bene alla conduttrice. Nulla di più. Non stupisce quindi vederlo parecchio abbattuto, forse ancora in pensiero per l’accusa di aver orchestrato un complotto alle spalle di Montovoli. Dal punto di vista del pubblico, il giornalista però sta sbagliando di grosso: sottraendosi alle telecamere e non trovando qualcuno con cui confidarsi, rischia di agevolare la sua uscita dalla Casa.

