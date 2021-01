Michele Dentice abbandona Uomini e Donne/ Piange per Roberta: Maria De Filippi…

Michele Dentice abbandona definitivamente il trono over di Uomini e Donne? Dopo una pesante discussione con Roberta Di Padua, il cavaliere annuncia l’intenzione di lasciare il programma tirando in ballo anche Armando Incarnato. Michele sottolinea come il suo atteggiamento sia stato continuamente criticato. “Me ne voglio andare. Tutto quello che ho fatto non mi è stato perdonato mentre ad Armando con cui ho discusso viene perdonato tutto. Mi sento sotto pressione e continuamente giudicato”, afferma amaramente. “Cosa te ne frega di quello che fa Armando? E’ importante che tu prenda tutto quello che avviene in questo programma come delle chiacchiere”, sottolinea Maria De Filippi convinta che il vero motivo sia la fine della frequentazione con Roberta Di Padua. “Roberta ti piace tanto. Ti ha dato fastidio che sia stata con Riccardo?”, chiede la conduttrice. “Mi ha dato molto fastidio, a me Roberta è sempre piaciuta. L’altra volta mi ha chiesto di ballare e pensavo che ci sarebbe stato un seguito”, aggiunge ancora Michele.

MICHELE DENTICE, ADDIO A UOMINI E DONNE: “MI ASPETTAVO UN GESTO DA ROBERTA DI PADUA”

Michele Dentice, scosso dalla morte della nonna, afferma di aver riflettuto sul suo percorso a Uomini e Donne e di aver deciso di lasciare definitivamente il programma. Prima di lasciare lo studio, Michele spiega di essere sempre stato molto interessato a Roberta a cui ha pensato tanto anche durante le feste di Natale. “Non sottovalutare il fatto di aver pensato a Roberta durante le feste. Non è una cosa da poco”, afferma Gianni Sperti. Dentice, tuttavia, spiega che si sarebbe aspettato anche un gesto da Roberta che, però, non è arrivato. Maria De Filippi chiede così alla Di Padua di dire qualcosa, ma Roberta ribadisce di non essere più interessata a lui. “Hai i lacrimoni”, nota Maria De Filippi, ma i tentativi di farlo restare sono vani. Michele lascia lo studio e abbandona il programma.



